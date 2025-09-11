Definito il programma del 60° rally del Friuli Venezia Giulia

Procede come da programma, il lavoro organizzatico della Scuderia Friuli ACI per allestire l’importante 60^ edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia/ 29° Alpi Orientali Historic, in programma per il 25 e 26 ottobre, data assegnata dalla Federazione al fine di mantenere la validità per la Coppa Rally di Zona 5 (CRZ), una delle ultime gare prima della finale unica nazionale di Messina a metà novembre.

DA CIVIDALE DEL FRIULI A MANZANO

Una ventata di novità è pronta per festeggiare l’importante traguardo raggiunto dalla competizione, una delle più longeve non solo in Italia, ma allo stesso tempo si rimane concentrati sulla tradizione.

Tanti, infatti, gli argomenti proposti dall’edizione di quest’anno, a partire dalla nuova sede, Manzano, la celebre “città della sedia” (in riferimento all’attività produttiva più importante del comprensorio), la cui Amministrazione Comunale ha voluto fortemente la competizione per associarla di nuovo al proprio territorio, che peraltro ricorda un momento storico per i rallies italiani: il “Rally della Sedia”, infatti, fu il primo rally “Ronde” organizzato in Italia (1998), segnando anche in questo caso un’epoca oltre che una rivoluzione nel format delle gare.

In questo contesto, il Comune fornirà le strutture più adeguate e una logistica efficiente per garantire che l’evento si svolga nel migliore dei modi e sia un trampolino di lancio per il futuro. In questo è stato entusiasta l’approccio a questo nuovo progetto da parte del primo cittadino di Manzano, Piero Furlani e del consigliere comunale con delega allo sport Alessio De Sabbata.

SINERGIE IMPORTANTI

Si porterà avanti dunque la tradizione di una competizione che è nel cuore di appassionati, praticanti e addetti ai lavori e per questo, oltre al sostegno del Comune che ha assicurato il massimo appoggio, ci sarà la collaborazione con la Scuderia Red White, altra solida realtà sportiva automobilistica friulana, organizzatore della cronoscalata “Cividale-Castelmonte”. Insieme, sarà sostanziale pure la collaborazione con E4Run, organizzatore dell’altro grande evento motoristico friulano, la “Verzegnis-Sella Chianzutan”.

Ricco di significato anche il fatto di tornare in un luogo ad alta “trazione” rallistica, visto che è sede di Friulmotor, il team professionale che fa capo alla famiglia De Cecco, con Claudio – pilota di lungo corso e di grande valore – capofila di un team di respiro internazionale e in “formato famiglia”, visto che vi lavorano tutti i figli. Una squadra che certamente darà il proprio contributo alla riuscita dell’evento.

Il percorso è stato disegnato, la logistica è concepita per avere una gara snella che comunque andrà a ricalcare la tradizione delle intriganti “piesse” nelle Valli del Natisone e del Torre e la collocazione temporale alla fine di ottobre, oltre che per essere ultimo appuntamento utile nel CRZ, può essere di certo individuata proprio per preparare al meglio la finale unica nazionale in Sicilia da parte eventualmente di equipaggi di altre regioni

LE “STORICHE”, APPUNTAMENTO IRRINUNCIABILE

Irrinunciabile l’appuntamento per le auto storiche. La gara, negli anni è stata un pilastro fondamentale del Campionato Europeo ed italiano rally per auto storiche, tanto blasonato quanto apprezzato ed anche se quest’anno ha la sola validità nazionale non titolata, di certo la sfida sarà come al solito ricca di adrenalina, sicuramente partecipata dai cultori delle vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada.

IL PROGRAMMA DI GARA

Iscrizioni

Apertura 25 settembre 2025

Chiusura 17 ottobre 2025

Distribuzione Road Book

Sede ANA c/o Polisportivo Comunale

Via Alfieri Olivo, 7 – Manzano

19 e 24 ottobre 2025 ore 8:00-10:00

Distribuzione Targhe e numeri di gara

Sede ANA c/o Polisportivo Comunale

Via Alfieri Olivo, 7 – Manzano

24 ottobre 2025 ore 19:30-21:30 (iscritti shakedown)

25 ottobre 2025 ore 8:30-10:30 (altri iscritti)

Ricognizioni

Con vetture di serie

19 ottobre 2025 ore 10:00-18:00 tutte le prove speciali +shakedown

24 ottobre 2025 ore 9:00-17:00

Verifiche sportive ante-gara

Sede ANA c/o Polisportivo Comunale

Via Alfieri Olivo, 7 – Manzano

24 ottobre 2025 ore 19:30-21:30 (iscritti shakedown)

25 ottobre 2025 ore 8:30-10:30 (altri iscritti)

Verifiche tecniche ante-gara

Polisportivo Comunale (iscritti shakedown) Via Alfieri Olivo, 7 – Manzano

24 ottobre 2025 20:00-22:00

25 ottobre 2025 9:00-11:00 (altri iscritti)

Shakedown (Loc. Oleis)

25 ottobre 2025 9:00-12:30

Partenza

Manzano – Piazza Chiodi 25 ottobre 2025 14:01 moderne / 15:51 storiche

Arrivo

Manzano – Piazza Chiodi 26 ottobre 2025 16:00 moderne / 17:50 storiche

L’edizione 2024 della gara “moderna” venne vinta dal ligure Francesco Aragno, con alle note Giancarla Guzzi mentre la parte storica “tricolore” andò nelle mani di Bernardino Marsura e Paolo Lizzi, con una Porsche 911 RS.