Depositata interrogazione sulle recenti perdite alla centrale nucleare slovena di Krško

I consiglieri regionali del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg Giulia Massolino e Massimo Moretuzzo hanno depositato un’interrogazione in merito alla perdita avvenuta giovedì scorso (6 ottobre, ndr) nella centrale nucleare slovena di Krško, che ne ha comportato la chiusura per almeno due settimane.

«La Giunta era stata informata della situazione che si è verificata a Krško e di cui hanno dato comunicazione gli organi di stampa? L’Arpa è stata chiamata a rafforzare i propri controlli?». Ne chiede conto l’interrogazione, come riporta il capogruppo del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg Massimo Moretuzzo, che più volte aveva portato in aula la questione nel corso della scorsa legislatura. «La centrale nucleare, risalente al 1983, è ubicata in una zona a rischio sismico e, contrariamente a quanto avrebbe dovuto avvenire sulla base degli accordi con l’Unione Europea, l’attività dell’impianto è stata prorogata fino al 2043, prolungandone quindi la vita di circa 20 anni. Nel mandato scorso era stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale una nostra mozione che impegnava la Giunta Fedriga a ufficializzare la contrarietà all’espansione della centrale, considerate le criticità tecniche e di sicurezza, richiedendo l’avvio di un percorso di VIA transfrontaliera – ricorda Moretuzzo –. La Giunta Fedriga darà seguito agli impegni presi e con quale modalità?».

«Una notizia preoccupante, anche considerando il nuovo interesse nei confronti della centrale dimostrato da alcuni attori del progetto della Valle dell’idrogeno transfrontaliera, per i quali l’impianto di Krško è ritenuto un elemento fondamentale – commenta la consigliera regionale Giulia Massolino, componente della IV Commissione dove si discuterà l’interrogazione di cui è prima firmataria –. Qual è la posizione della Giunta in merito alla centrale, tenendo conto di questo nuovo incidente? È fondamentale spingere su una vera, giusta e sicura conversione ecologica, guardando con determinazione all’energia solare».