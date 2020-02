Depuratore di Lignano di nuovo alla ribalta. Le “carte” non quadrano, norme Ue glissate?

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Una interrogazione a risposta immediata è stata presentata in Regione Fvg dal consigliere pentastellao Cristian Sergo. Il quesito riguarda ancora una volta la vicenda del depuratore di Lignano Sabbiadoro, ma in questa occasione non si tratta più della denuncia di malfunzionamento e conseguente possibile inquinamento delle acque della laguna di Marano o del mare di Lignano ma di una questione meramente tecnica ma che evidentemente comporta conseguenze anche sul piano del funzionamento dell'impianto e della sua regolarità alle norme. L'interrogazione è stata presentata questa mattina 28/02/ e la risposta è prevista per la seduta consiliare prevista lunedì prossimo 3 marzo.

In sostanza Sergo chiede all'assessore Scocimarro competente sul tema se il Depuratore di Lignano deve adeguarsi all'art. 4 della Direttiva 91/271/CEE.

Dietro alla domanda c'è sostanzialmente il dubbio che l'impianto non sia regolare. Scrive Sergo:

“ Letta la missiva inviata ai consiglieri della III e IV Commissione il 19.02.20 da cui si evince che già dal 2013 era obbligatorio realizzare entro ottobre 2016 il potenziamento della sezione di sedimentazione secondaria del depuratore di Lignano; Vista la delibera n. 15 del 12.04.2019 con cui l'AUSIR approvava gli interventi su impianti di depurazione e reti fognarie con priorità per gli agglomerati soggetti a procedure di infrazione, finanziati ex LR n. 25/2016; Letto che nel 'prospetto degli interventi finanziati' compariva anche il progetto denominato 'Lignano Sabbiadoro - Adeguamento depuratore via Lovato - esecuzione nuovo sedimentatore' per ' 1.700.000 euro con il fine dichiarato di adeguarsi alle normative europee in ottemperanza all'art. 4 della Direttiva Comunitaria 91/271; considerato che il citato art. 4 che le acque reflue urbane fossero sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, al più tardi entro il 31.12.2000 per gli

agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti; Letta la delibera n. 41/2019 dell'AUSIR che in data 23.10.2019 rimodulava il prospetto degli interventi finanziati, escludendo il depuratore di Lignano; Atteso che i lavori di adeguamento dell'Impianto di depurazione di Lignano ' III Lotto - che prevedono la 'Realizzazione sedimentatore finale' per ' 1.452.000 risultano tra quelli finanziati a fronte di un finanziamento della Banca europea per gli investimenti, come annunciato dalla Giunta in data 4.07.2019; si interroga la Giunta Regionale per sapere come mai l'impianto debba adeguarsi all'art. 4 della Direttiva 91/271/CEE, qual è e quale sarà la portata complessiva di trattamento biologico completo ex art. 105 e 106 DLGS 152/2006 al termine dei lavori di adeguamento in fase di realizzazione”.

Ovviamente depurato il testo da tutti i riferimenti normativi si capisce che Sergo conosce già la risposta alla sua domanda e cioè che il pasticciaccio che sta dietro al depuratore di Lignano è cosa seria, la Direttiva 91/271/CEE infatti concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da settori

industriali ed imponeva determinate procedure ed una tempistica precisa per arriavare ad un trattamento delle acque di tipo biologico e pare proprio che i gestori del depuratore di Lignano non abbiano seguito alla lettera le disposizioni di legge. Temiamo che non si tratti solo di "sistemare” le carte, perchè a quelle carte corrispondono disposizioni di legge e tecniche di depurazione, portate e provvedimenti tecnici che pare non siano state ottemperate. Vedremo la risposta della Regione sperando che questa volta non si decida di stendere un velo pietoso di silenzio, perchè se da un lato si è tanto sensibili ad emergenze sanitarie che consentono facile propaganda, dall'altro si coprono situazioni che la salute pubblica rischiano di minarla ogni giorno.

