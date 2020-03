Depuratore di Lignano: “La situazione diventata insostenibile ed inspiegabile !!!”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Che la vicenda del depuratore di Lignano sia diventata paradossale è un fatto inoppugnabile. Contraddizioni nelle dichiarazioni, atti puntualmente smentiti dai fatti. Alcune domande a questo punto sorgono spontanee. Ma sorge spontanea anche la richiesta che chi di dovere disponga magari una perizia certificata ad un Ente terzo che accerti la capacità reali dell'impianto, visto il prolungarsi di questa diatriba che coinvolge la salute pubblica e le tasche dei cittadini. Del resto dopo le documentate denunzie del Consigliere regionale M5s Cristian Sergo e le mancate risposte, se non in maniera contraddittoria, della Regione e del Cafc che gestisce l'impianto, una indagine sarebbe doverosa. A ben vedere infatti allo stato delle cose parrebbe proprio che l'impianto non rispetti le direttive europee e neanche quelle nazionali ma neppure quelle del PRTA regionale, il Piano regionale di tutela delle acque. In questo scenario ci chiediamo che fine abbiano fatto le denunzie di Legambiente (presentate se non erriamo circa due anni or sono) e dei Cinque Stelle ai Noe in questi ultimi anni. Dato che le stesse autorità istituzionali hanno acclarato l'insufficiente capacità dell'impianto fatto se non altro dimostrato dal fatto che il Gestore non diffonde un comunicato ufficiale che dichiari ufficialmente l'idoneità completa dell'impianto ed il rispetto della normativa europea e nazionale oltreché di quelle regionali per i depuratori che gestisce a Lignano Sabbiadoro, ma aggiungeremmo anche quello di San Giorgio di Nogaro?

In merito alla vicenda abbiamo chiesto un'opinione a Marino Visintini, noto ambientalista friulano, ecco quanto ci ha detto:

"La situazione credo sia ormai diventata insostenibile ed inspiegabile !!!

Dopo 2 anni dall'esposto presentato ai Noe dal Circolo Legambiente di Udine, su sollecitazione di numerosi cittadini che avevano constatato l'elevato degrado e gli odori nauseabondi in prossimità degli scarichi di alcuni depuratori della provincia di Udine ed in particolare da quello di Lignano Sabbiadoro, i problemi tecnici, amministrative e gestionali paiono, da quello che si legge sulla stampa e sul web, ancora irrisolti: lo stesso assessore regionale Scoccimarro non più di 2 giorni fa ha dichiarato che l'impianto di Lignano nel periodo estivo è insufficiente. Del resto le segnalazioni da quella località continuano ad arrivare con ampia documentazione fotografica: a tale proposito ho già dichiarato in precedenza di essere in possesso di fotografie, scattate in vari periodi di questi ultimi 3 anni, nelle quali anche un profano può individuare delle evidenti anomalie ( vasche vuoto e colore strano dei liquidi).

Evidenti e pesanti potrebbero essere le conseguenze sull'ambiente, sui cittadini in quanto in questi casi la salute pubblica deve essere assolutamente tutelata e non solo:

i canoni di depurazione riscossi dal gestore sono realmente dovuti ??

A questo proposito abbiamo avuto contatti con alcune associazioni dei consumatori che a questo punto decideranno le iniziative da intraprendere. In tempi di "coronavirus" non dobbiamo dimenticare i danni provocati giornalmente da fonti di inquinamento visibili e individuabili”.