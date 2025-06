Devastazione dei magredi del Cellina. Honsell annuncia interrogazione in Consiglio Regionale

“Esprimiamo tutto il nostro sdegno per l’ennesima violazione delle più fondamentali norme di tutela del paesaggio e della natura che stanno avvenendo nella nostra straordinaria regione, proprio sotto il profilo della biodiversità. Abbiamo denunciato le devastazioni che sono state compiute sugli argini dei alcuni fiumi in Friuli chiamate “sfalci”. Oggi è la volta di un sito Natura 2000, tutelato da due Direttive europee e dalla legge regionale 9/2015, che è stato utilizzato come luogo di esercitazioni con mezzi militari pesanti nel periodo proibito. La denuncia di quanto avvenuto nei Magredi da parte di una pastora, della forestale di Maniago e di varie associazioni non deve lasciarci indifferenti. È un fatto molto grave. Come Open Sinistra FVG faremo un’interrogazione come per lo scempio relativo agli argini. Il FVG ha più biodiversità di tutte le isole britanniche, dobbiamo tutelarla per le future generazioni”.

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG per la circoscrizione di Pordenone.