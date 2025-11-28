Di Lenardo – Pellegrino (AVS): Udine, esercitazione NATO a scuola. Ma poi l’evento viene annullato

Ieri, con circolare 145, la dirigente dell’Istituto comprensivo V di Udine, annuncia “che in data 2 dicembre 2025 alcuni docenti della Scuola Secondaria di primo Grado ‘G. Ellero’ saranno interessati quali partecipanti nella simulazione di interazione tra contesto scolastico e coloro che operano in difesa dei civili in teatro estero per condurre operazioni nel settore della cooperazione civile-militare a supporto dei contingenti della NATO”. A denunciarlo sono è Andrea Di Lenardo (Capogruppo AVS-Possibile Udine) e Serena Pellegrino (Consigliera regionale AVS): “Inoltre, si legge sempre nella circolare, il “CIMIC Group sarà presente con due automezzi all’interno del cortile”. Da quanto ci è stato riferito da alcuni insegnanti, non ci risulta che il Consiglio d’Istituto sia stato informato e abbia deliberato in merito. Esprimiamo tutta la nostra contrarietà a questa simulazione a supporto dei contingenti NATO, con tanto di automezzi militari all’interno del cortile della scuola. Ci opponiamo alla corsa al riarmo e alla militarizzazione della società e ora pure della scuola. Annunciamo due interrogazioni: una alla Camera dei Deputati, che verrà presentata dall’on. Marco Grimaldi (AVS), e una in Consiglio regionale. La scuola sia il luogo della formazione civile dei ragazzi e delle ragazze e portatrice dei valori della pace, non dell’ideologia della guerra”.

In una seconda nota stampa a firma del consigliere comunale Andrea Di Lenardo annuncia il dietrofront dell’istituto: “Apprendiamo con piacere che, grazie al nostro intervento, la dirigente ha annullato l’evento a scuola”.