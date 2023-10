“Di libro in vigna” rassegna eno culturale ospita la scrittrice e comunicatrice scientifica Sara Segantin con il libro “Il cane d’oro”

Quarto appuntamento giovedì 12 ottobre con la rassegna eno culturale “Di libro in vigna” , che si arricchirà di una quinta data giovedì 9 novembre. Nata dalla collaborazione tra la cantina Canus , azienda agricola di proprietà della famiglia Casonato, che cura quel territorio da quasi vent’anni, e le librerie Lovat , ha proposto in questi mesi una serie di incontri molto apprezzati dal pubblico per raccontare la passione per le viti e per le parole e l’importanza di coltivarle con attenzione e dedizione. E per dimostrare che se c’è rispetto natura e cultura possono convivere e dare ottimi frutti, così come accade ne “Il cane d’oro” ( Rizzoli , 2023), il libro che sarà presentato giovedì 12 alle 18 sul Ronco di Gramogliano. In questo suo secondo romanzo l’autrice Sara Segantin , che è anche alpinista e comunicatrice scientifica e tra i fondatori di Fridays for Future, ci ricorda da dove veniamo e ci rimette faccia a faccia con il selvatico, con cui da tempo abbiamo rinunciato a confrontarci : è un testo di scienza e sentimento, dove il canto della natura fa da sfondo alle avventure di quattro ragazzi alla ricerca di un rapporto più autentico ed equilibrato con il mondo circostante. A dialogare con Sara Segantin ci sarà la giornalista Anna Piuzzi . L’appuntamento è in via Gramogliano 21 a Corno di Rosazzo (0432 759427), dove ad attendere gli ospiti ci sarà, oltre alle storie sullo sciacallo dorato, un aperitivo con i vini frutto dei vigneti di Canus offerto dai padroni di casa. L’incontro si svolgerà nella sala degustazione con vista sui vigneti.