“Dialoghi con il territorio”. A Turriaco (Go), la giornalista Ziniti con una straordinaria storia di lotta alla mafia

A Turriaco continuano con interesse gli incontri del Festival della Conoscenza “dialoghi, realizzati con il supporto dell’amministrazione Comunale e della Regione FVG. Venerdì 17 alle ore 18 nella sala Nilde Iotti è previsto l’incontro con l’inviata de “La Repubblica” Alessandra Ziniti. Da decenni attiva con pubblicazioni sul tema delle mafie, la giornalista presenterà il suo ultimo libro “Libera. Storia di Anna” e dialogherà con gli studenti del Polo liceale di Gorizia, già incontrati in mattinata nell’Istituto. È la storia straordinaria di una donna vedova dal marito assassinato, sola con due figlie, che ha rischiato tutto per conquistarsi un futuro diverso e libero dalla persecuzione mafiosa. “La loro storia, sottolinea don Ciotti nella prefazione, dà un esempio, traccia una strada, può seminare dubbi fecondi nei contesti dove avviene. Crea uno strappo dentro il tessuto compatto della subcultura mafiosa”. L’Ingresso è gratuito. Maggiori info sul sito www.dialoghi.eu

Venerdì 17 ottobre ore 18.00 Turriaco, Sala Nilde Iotti, piazza Libertà

Anna, Libera dalla mafia Alessandra Ziniti, inviata de “La Repubblica”, presenta Libera. Storia di Anna (Fuoriscena, 2025), dialoga con gli studenti del Polo liceale di Gorizia

Sinossi – Anna è una donna in fuga, e il suo vero nome non lo sapremo mai. Da oltre un decennio lotta per sfuggire alla sua famiglia, che occupa i vertici della criminalità calabrese e non le perdona la sua scelta di libertà. Dopo l’assassinio del marito – una «lupara bianca» – Anna è rimasta sola con le sue due figlie, decisa a proteggerle da un destino già scritto. Senza segreti da rivelare, lo Stato non può offrirle protezione; per lei, legalmente, il cambio di identità non è possibile e la sua libertà rimane appesa a un filo. Questa è la storia straordinaria di una donna che ha rischiato tutto per conquistarsi un futuro diverso: per quattro volte l’hanno trovata, per quattro volte lei e le sue figlie hanno dovuto abbandonare ogni cosa e ricominciare da capo. Ogni giorno è una battaglia, ma in don Luigi Ciotti e nella rete di «Libera» Anna ha trovato un’ancora di salvezza. È stata proprio la volontà di sostenerla nella sua ricerca di una nuova vita ad aver aperto la strada allo sviluppo del programma «Liberi di scegliere», che oggi offre sostegno a donne e minori in fuga dalle famiglie mafiose. Grazie a questo fondamentale supporto, oggi la figlia maggiore di Anna studia per diventare giudice penale minorile e difendere giovani con storie simili alla sua. Un racconto di coraggio, resistenza e libertà: la testimonianza unica di un mondo incredibile e sconosciuto, svelato per la prima volta. Persone come Anna, secondo la legge, non hanno nulla da offrire allo Stato per guadagnarsi la sua protezione. La loro, sottolinea don Ciotti, è però una testimonianza fondamentale: «Anche se non incide sul piano giudiziario, è preziosissima su quello simbolico: dà un esempio, traccia una strada, può seminare dubbi fecondi nei contesti dove avviene. Crea uno strappo dentro il tessuto compatto della subcultura mafiosa».

Alessandra Ziniti è inviata de la Repubblica. Ha iniziato la sua carriera in Sicilia seguendo per trent’anni prima le cronache di mafia, le stragi e i grandi processi, poi il tema dell’immigrazione. Adesso segue la cronaca nazionale e l’attività del ministero dell’Interno. Con Francesco Viviano ha scritto diversi saggi di attualità tra cui: I misteri dell’agenda rossa (Aliberti, 2010) e Alfano, biografia non autorizzata (Editori Internazionali Riuniti, 2011). Per Imprimatur ha firmato il libro Il coraggio delle donne con il quale ha vinto il premio “Targa Il Molinello per il giornalismo”. È stata “Cronista dell’anno” nel 2008.

