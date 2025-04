Dialogo domenica a Villa Manin con il grande esperto di scooter Vittorio Tessera

Domenica 13 aprile alle ore 10 , nella Sala riunioni al secondo piano della barchessa di levante di Villa Manin , uno dei più grandi esperti di scooter a livello internazionale, Vittorio Tesser , dialogherà con tutti gli appassionati e curiosi di questo simbolo del Made in Italy. Ricordiamo che Vittorio Tessera vanta una delle collezioni più pregiate di scooter ed è autore di libri e cataloghi diventati punto di riferimento per tutti gli estimatori. La partecipazione all’incontro è gratuita fino all’esaurimento dei posti disponibili. È consigliata la prenotazione via email a bookshop@villamanin.it o al numero 0432.821258. L’iniziativa è collegata alla mostra 𝗦𝗰𝗼𝗼𝘁𝗲𝗿 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝟭𝟵𝟰𝟱 – 𝟳𝟬 aperta fino al 4 maggio nelle sale del corpo centrale di Villa Manin.