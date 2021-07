Diecimillanta, festival diffuso della letteratura per l’infanzia: 30 e 31 luglio 2021 a Cervignano del Friuli

10 anni di Crescere Leggendo, 10 anni da festeggiare in 10 luoghi della nostra regione rileggendo i 10 temi attraversati fin qui. A Cervignano tappa del Festival per ricordare l'edizione 2017-2018: IL CORAGGIO VIEN LEGGENDO. Presso la Biblioteca Giuseppe Zigaina / Giardino dei diritti VENERDÌ 30 luglio 17.30 – 19.00 Diecimillanta idee per adulti curiosi ospiterà in Casa della musica le voci di Luisa Schiratti di CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e Francesca Segato di Camelozampa: parleremo di spettacoli che sfidano le paure (dei grandi?), di fare teatro per l'infanzia in questi tempi difficili, di libri censurati e pubblicazioni per bambini e bambine che mettono da parte gli stereotipi.

18.00 – 19.00 Festa per Gigetta e Gigetto in compagnia dell’associazione culturale 0432, di torta, candeline, regali e storie (più o meno) coraggiose, per un'ora dedicata a bambini e bambine dai 6 anni. Nel corso del pomeriggio sarà presente la BIBLIOTECA DEL CORAGGIO a cura delle lettrici volontarie della biblioteca.

20.45 Sulla soglia del bosco a cura di Damatrà, lettura in cuffia, un racconto consigliato dai 9 anni, tra alberi, avventure, paure, scoperte e naturalmente coraggio! Età consigliata dai 9 anni

SABATO 31 luglio

20.45 Roberto Anglisani, amico di lunga data di Crescere Leggendo, narra TOPO FEDERICO RACCONTA: un emozionante viaggio tra le "Storie di Federico" di Leo Lionni,

per conoscere o riascoltare un classico moderno della letteratura per l'infanzia. Narrazione per bambini e bambine dai 6 anni. Lo spettacolo "Topo Federico racconta" parla di coraggio, ma non di quello degli eroi invincibili e muscolosi, ma di eroi che hanno un altro tipo di coraggio, il coraggio di chi ha paura: Federico ha il coraggio di raccogliere parole invece di cibo; un pesciolino ha il coraggio di uscire dall'acqua per provare ad essere una rana; Guizzino, un altro pesciolino piccolo e nero, ha il coraggio di organizzare un branco di pesci rossi per battere un grosso pesce affamato; il topolino Alessandro ha il coraggio di rinunciare a un sogno per salvare un suo caro amico.

Tutte le attività sono gratuite con prenotazione fino ad esaurimento posti, in caso di pioggia gli eventi si terranno al chiuso.