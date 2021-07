Diego Lavaroni ed Enrico Folisi chiudono gli incontri di storia e libri in giardino con l’Anpi di Udine

Diego Lavaroni, in dialogo con lo storico Enrico Folisi, presenta il suo libro “Voci popolari della Resistenza. Diari e memorie della storia italiana. Testimonianze e ricordi dai paesi occupati”. L'appuntamento, organizzato dall'ANPI udinese in collaborazione con la sezione di Manzano, è per mercoledì 7 luglio, alle 18.30, nell'area verde dell'ex caserma “Osoppo”, in via Brigata Re, al civico 29. Si chiude così il ciclo di “Incontri in giardino”, che ha permesso al pubblico di approfondire aspetti della storia del Novecento che hanno segnato profondamente l'epoca contemporanea. Il volume, pubblicato da Paolo Gaspari Editore, mostra come dopo l'8 settembre 1943 nel Nord-Est il fronte sia dappertutto. Non c'è più il campo di battaglia riservato ai nemici. La guerra è entrata nelle case. Le piccole storie presentate in questo libro permettono di vedere in controluce la trama più complessa che la Storia annoda nel sul telaio. L'incontro sarà introdotto da Nadia Mazzer, componente dell'ANPI provinciale di Udine, e da Olvi Tomadoni, presidente ANPI Manzano.

L'iniziativa è a ingresso libero e si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19. In caso di pioggia, sarà rimandata ad altra data È consigliata la prenotazione allo 0432-504813 o via mail ad anpiudine@gmail.com.