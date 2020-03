Diffusi dall’Oms i dati globali, 90.893 ammalati e 3110 morti. Non sarà pandemia ma ci somiglia molto. La grafica dei “casi” italiani di coronavirus

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Conoscere i fatti per inquadrare bene quanto avviene. Per questo Oms ha deciso di diffondere i dati globali dell'infezione da coronavirus cercando così di mettere dei punti fermi. Partiamo dal dato che fa più impressione, circa il 3,4% dei casi di Covid-19 è deceduto e per fare un confronto, l’influenza “stagionale” uccide meno dell′1% degli infetti”. Così il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra sul coronavirus.

Per il direttore dell’Oms, il Covid-19 “è un virus nuovo, con caratteristiche uniche. Ora, con più dati alla mano, ne stiamo capendo di più: non è Sars, non è Mers e non è influenza”. “Covid-19 e influenza stagionale- spiega Ghebreyesus- causano entrambe malattia respiratoria e si diffondono allo stesso modo con goccioline di salive da chi è malato. Ma ci sono differenze importanti fra queste due infezioni: la prima è che Covid-19 non si trasmette così efficientemente come l’influenza (e questo è un dato positivo). Ma Covid-19 causa una malattia più grave dell’influenza stagionale, anche perché molti hanno immunità per l’influenza, mentre contro Covid-19 nessuno ha anticorpi e tutti sono suscettibili all’infezione”. I casi di Covid-19 nel mondo sono arrivati a 90.893, con 3.110 morti. Nelle ultime 24 ore la Cina ha riportato 129 nuovi casi, il dato più basso dal 20 gennaio.

Chiarito questo anche la mappa con i casi accertati in Italia aggiornati a ieri 2 marzo, (Fonte WHO - OMS ) fanno decisamente impressione. La fotografia grafica del contagio nel Nord e Centro Italia sono più efficaci di ogni dato numerico, anche se il numero dei casi variabile fra una zona e un'altra sono elementi importanti se non altro per il fatto che gli ospedali che si collocano negli epicentri dello sviluppo dei contagi lavorano in piena emergenza, con turni di lavoro definiti ormai massacranti, per medici ed infermieri che non riescono a prendersi pause e ore di riposo. Reparti pieni e posti in terapia intensiva che cominciano a scarseggiare. Con l’avanzare del coronavirus vengono al pettine diversi nodi del sistema sanitario nazionale e di quelli regionali, frutto di scelte e politiche del passato che in questo momento si dimostrano se non errate del tutto, quanto meno miopi...

Secondo gli ultimi dati, aggiornati dalla Protezione Civile e comunicato dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa.nel consueto punto pomeridiano. -4728-8cc7 "I contagiati da coronavirus al momento sono 2263 1000 dei quali in isolamento domiciliare, 1034 ricoverati con sintomi, 229 in terapia intensiva. 160 i guariti, 11 in più rispetto a ieri. 79 i deceduti, 27 in rispetto a ieri". L'88% dell'intero numero di contagiati si trova in Lombardia Emilia Romagna e Veneto."Il totale dei guariti e' di 160 con un incremento di 11 persone guarite rispetto a ieri".

Il timore è che il sistema sanitario “non regga”. In Lombardia, regione che ospita il maggior numero di contagiati del Paese e ospita il primo focolaio del virus (la “zona rossa” che comprende i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini), oltre ad aver adottato già da oltre 10 giorni misure draconiane per fermare il contagio (chiusura scuole, università, teatri, cinema, impianti sportivi, utilizzo di forme di telelavoro), in queste ore si è messa in moto una macchina organizzativa tesa al reperimento di risorse aggiuntive per fronteggiare l’emergenza. Alla conta dei posti letto a disposizione negli ospedali pubblici da destinare a persone che possano aver bisogno di essere ricoverate, si sommano proposte in grado di aumentare gli operatori sanitari al lavoro.