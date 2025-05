“Dire, Fare, Verde!” Domenica prossima un nuovo evento di Spazio Udine

Prosegue l’impegno di Spazio Udine nel promuovere momenti di incontro e partecipazione con cittadine e cittadini. Dopo il successo della fotomaratona, della caccia al tesoro, delle presentazioni di libri, degli aperitivi tematici, delle pedalate e delle passeggiate nei quartieri – tra cui la partecipatissima esplorazione delle rogge – è in arrivo un nuovo appuntamento dedicato al tema del verde urbano.

L’evento si svolgerà domenica 18 maggio dalle ore 15 alle ore 19 negli spazi della Comunità Nove (Via Pozzuolo 330) nella splendida cornice del Parco di Sant’Osvaldo, grazie all’ospitalità della Cooperativa Itaca.

Antonella Fiore, presidente di Spazio Udine: “Abbiamo scelto di organizzare questo evento nel Parco di Sant’Osvaldo, insieme alla Comunità Nove – Cooperativa sociale Itaca, perché questo luogo rappresenta un esempio concreto di rigenerazione urbana e sociale, dove la cura del verde si intreccia quotidianamente con l’inclusione e la partecipazione attiva della cittadinanza.”

Andrea Marin, naturalista e tra i soci organizzatori ci racconta che “L’evento dal titolo Dire, Fare, Verde! vuole aumentare la consapevolezza nei partecipanti di quanto sia fondamentale il verde all’interno del tessuto urbano e si impegna nell’informare e far conoscere quanto la presenza della natura sia così importante per la salute della città e dei cittadini, in particolare in questo momento storico dove è sempre più urgente trovare soluzioni che contrastino i cambiamenti climatici e le conseguenze che ne derivano.”

IL PROGRAMMA

Sarà un pomeriggio per capire quanto conosciamo il patrimonio arboreo (e non solo) di Udine, sfatare alcune fake news sul verde urbano, e scoprire le buone pratiche che possiamo imparare da altre città europee.

L’evento si articola in tre parti:

Ore 15:00 – Passeggiata botanica

Ritrovo all’ingresso del Parco di Sant’Osvaldo per una camminata guidata da Victoria Barbiani alla scoperta delle essenze arboree del parco, realizzata con il prezioso contributo del COSM (Consorzio Operativo Salute Mentale). Un’occasione per immergersi – fisicamente e mentalmente – nel tema del verde urbano.

Ore 17:00 – Incontro pubblico e laboratorio per bambine e bambini

Presso gli spazi interni della Comunità Nove (via Pozzuolo 330) si svolgeranno due attività in parallelo:

Per gli adulti, un incontro con Riccardo Rizzetto, dottore forestale noto anche sui social come From.roots.to.leaves, e Ivano Marchiol, assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità e Verde Pubblico del Comune di Udine.

Laboratorio per bambine e bambini, a cura di Carolina Zanier, educatrice e atelierista specializzata in percorsi artistici tra natura e umanità.

Il laboratorio è pensato per bambine e bambini dai 5 anni in su. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione via email a spazioudine@gmail.com. (durata laboratorio 1:30h)

“Il nostro desiderio – conclude Antonella Fiore – è di creare un momento di incontro con tutte le cittadine e tutti i cittadini. Abbiamo organizzato un evento adatto a tutte e a tutti, offrendo due esperienze parallele che, con linguaggi diversi, affrontano il tema del Verde Urbano inserendolo in un contesto di verità e di approfondimento”.

L’evento è organizzato da un gruppo di soci e socie di Spazio Udine.

In caso di maltempo l’incontro e il laboratorio si svolgeranno regolarmente al chiuso, mentre la passeggiata botanica sarà annullata.