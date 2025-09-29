Diritti, ultima frontiera: nuovo ciclo di proiezioni da mercoledì al Circolo Uaar di Pordenone

Riprendono gli appuntamenti al Circolo Uaar di Pordenone che mirano a confrontare i mondi a volte utopici e a volte distopici descritti nella fantascienza con il mondo reale, nel quale è possibile e doveroso affrontare i problemi e tentare di risolverli.

Il format, come già nei cicli precedenti, prevede la proiezione di un episodio di una nota serie televisiva ed un successivo commento di una persona esperta dello specifico tema trattato e di una che rappresenta un’associazione di appassionati di fantascienza (STIC – Star Trek Italian Club).

Si inizia mercoledì 1 ottobre con il tema dell’“Interruzione volontaria di gravidanza”, affrontato da Francesca Bonemazzi, rappresentante della Cellula Coscioni di Pordenone, in dialogo con Patrizia Guglielmini dello STIC.

Nel secondo appuntamento il tema, sempre più attuale nella società contemporanea, sarà “Intelligenza artificiale ed etica”, con il confronto, mercoledì 5 novembre, tra Pietro Bozzetto, project manager in un’azienda che si occupa di IA, e Gabriella Cordone Lisiero dello STIC.

Mercoledì 17 dicembre, infine, si parlerà di “Superstizioni”, con la presenza di Carlo Rizzo, medico psichiatra, e di Claudio Sonego in rappresentanza dello STIC.

Le proiezioni inizieranno sempre alle ore 19.15 presso la sede del Circolo Uaar di Pordenone, in via Stradelle 5/C. L’ingresso è gratuito, ma è gradita la prenotazione (via email).

«Abbiamo iniziato a parlare di come la fantascienza abbia spesso anticipato la trattazione di problematiche sociali e legate ai diritti civili due anni fa — ricorda Loris Tissino, coordinatore del circolo locale degli atei e degli agnostici — quando, come evento collegato al Pride che si stava per tenere in città, abbiamo proposto una serata dedicata proprio a Star Trek e alla visione dei diritti civili e sociali. Nel preparare quell’incontro ci siamo resi conto della sovrapposizione molto marcata tra i temi di cui si occupa la nostra associazione e quelli affrontati in serie televisive note e apprezzate, tanto da voler proporre, a partire dall’ottobre di quell’anno, la visione di specifici episodi accompagnati dal commento di esperti del settore e di cultori del genere fantascientifico, che ci stanno aiutando, episodio dopo episodio, a trattare temi quali razzismo, scelte mediche, fine vita, discriminazioni, rapporto tra scienza e religione, questioni di genere, gestazione per altri, parità di genere e matrimoni combinati, sovrappopolazione, conflitti, teocrazie, diritti civili, pensiero critico. Con questo nuovo ciclo approfondiremo altri argomenti molto attuali, legati a fenomeni sempre all’ordine del giorno in Italia e nel mondo.»