Diritto alla libertà di espressione violato a Spilimbergo: Honsell (Open) chiede intervento della Regione

“Come Consigliere regionale di Open Sinistra FVG, ho presentato questa mattina un’interrogazione per fare chiarezza su quello che ritengo essere una grave problematica amministrativa che priva i cittadini della piena esigibilità del loro diritto di espressione. La vicenda riguarda il gruppo spontaneo “Facciamoci Spazio”. Alcuni cittadini sono stati destinatari di numerose contravvenzioni per l’affissione di locandine finalizzate a promuovere incontri pubblici su temi di interesse ambientale e sociale. Al di là del fatto che riteniamo arbitrario attribuire ruoli di rappresentanza a gruppi spontanei, il regolamento del Comune di Spilimbergo prevede esenzioni per manifesti senza fini di lucro, ma il Comune non ha predisposto adeguati spazi pubblici dedicati, come previsto dalla normativa nazionale.

Questa situazione evidenzia una limitazione del diritto alla libera espressione del proprio pensiero, sancito dall’articolo 21 della Costituzione. Chiedo quindi alla Regione di intervenire celermente affinché venga garantito il pieno rispetto della libertà di espressione e della partecipazione civica delle cittadine e cittadini.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.