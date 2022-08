Disabilità: Rojc (Pd), da Lega comunicato-fotocopia anche in Fvg

“Le iniziative a favore dei disabili mi vedono sempre in prima fila e avrei potuto riconoscere l’attenzione del ministro Stefani, se non fosse stata oscurata dalla voracità comunicativa del suo partito: il tema è troppo delicato per cavalcarlo in modo così strumentale. Gira per tutte le Regioni italiane il solito comunicato-fotocopia ad uso propaganda elettorale della Lega e in Fvg tocca all’on. Dreosto metterci la firma e fare da ripetitore. Un provvedimento che assegna risorse, assunto da un componente del Governo Draghi ancora al lavoro, viene spacciato a merito esclusivo della Lega. Proprio da chi ha affossato il Governo di cui si assumono ora i meriti”. Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), dopo che Marco Dreosto, europarlamentare della Lega e segretario del partito in FVG, ha annunciato l’assegnazione al territorio regionale di circa 5 milioni per progetti e servizi dedicati alla disabilità “grazie all'impegno della Lega e del ministro Erika Stefani”.