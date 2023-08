Discariche a Firmano: una storia infinita

Bene per lo scampato pericolo di un nuovo termovalorizzatore a Spilimbergo, a dirlo in una nota è il Comitato per la Salvaguardia del territorio di Premariacco e Cividale del Friuli che aggiunge: dichiarazioni dell’assessore regionale all’Ambiente Scoccimarro – la linea politica mia e di questa Giunta è sempre stata volta a favorire lo sviluppo e gli investimenti sul territorio, tenendo però ben chiari due dei pilastri su cui poggia la nostra società: la salute e la tutela dell’ambiente”. “Dall’istruttoria degli uffici regionali …. per il termovalorizzatore si evince come l’impianto sarebbe sorto troppo vicino a un centro abitato” ……….ma, a Firmano, “capitale delle discariche” nel territorio del Comune di Premariacco e in quello di Cividale del Friuli, dopo aver visto la realizzazione, dagli anni ’80 ben 5 discariche, la Regione Fvg sta autorizzando la 6′ !!!! con l’abitato a meno di 1KM !!!…..due pesi e due misure ??? con un inquinamento in atto dal 1999 delle falde sottostanti, verificato dall’ARPA e tuttora in attesa di un intervento ??? Si segnala la latitanza, il mancato interesse di ben 3 consiglieri regionali e amministratori di Cividale: Novelli, Miani e Balloch !!! Così in una nota il Comitato per la Salvaguardia del territorio di Premariacco e Cividale del Friuli