Discariche di Firmano, una storia infinita a parlare è il Comitato per la Salvaguardia del territorio di Premariacco e Cividale del Friuli. Nei giorni scorsi, si legge in una nota, "è giunta notizia di un ordine del giorno presentato, in relazione alla legge di assestamento di bilancio, dal consigliere regionale Elia Miani e accolto dall'Assemblea regionale che prevede la possibilità di un contributo straordinario per il progetto di fattibilità prodotto dal Comune di Premariacco per i lavori di bonifica e messa in sicurezza da effettuare nell'area delle discariche di Firmano con un inquinamento delle falde in corso dal 1999. Finalmente, prosegue la nota, si riparla delle criticità del territorio, in parte in comune di Premariacco e in parte in quello di Cividale del Friuli, un'emergenza ambientale quasi ignorata nelle campagne elettorali amministrative dei suddetti comuni lo scorso 20 e 21 settembre. Si fa riferimento ad un progetto di copertura superficiale sull'intero contesto (progetto mai portato a conoscenza della popolazione, né aver coinvolto il Comitato per la Salvaguardia del territorio di Premariacco e Cividale del Friuli dalla nuova e dalle precedenti amministrazioni locali) senza parlare di un progetto più articolato e complessivo dell'area in considerazione con la verifica dell'inquinamento in atto, dei danni ambientali causati in oltre 20 anni di rilascio di percolato nelle falde, ecc e ..la messa in sicurezza del territorio martoriato da cave e discariche con situazioni che hanno portato a mettere a rischio la salute della popolazione locale". "Dopo oltre 20 anni di inquinamento delle falde sottostanti causato dalle gestioni "allegre" delle discariche di Firmano ( questo ritardo e altre responsabilità di gestione, nei ritardi e/o omissioni sono da imputare alle ditte, agli amministratori dell' ex Provincia di Udine degli ultimi 20/30 anni e nella Regione, a conoscenza dei fatti da tempo, nell'affrontare le emergenze ambientali locali. ) bisogna, prosegue il comunicato del Comitato, predisporre un progetto di caratterizzazione più ampio e non una semplice copertura, bisogna ricordare inoltre che i progetti autorizzativi prevedevano, a carico dei gestori, la sistemazione finale delle discariche. Che fine ha fatto poi il progetto "Firmano pulita" finanziato dalla Regione FVG con 2 milioni di euro per recuperare l'area di territorio devastata da cave e discariche? Dopo aver manifestato nei due comuni interessati, Premariacco e Cividale del Friuli, davanti alla Provincia di Udine e della Regione Friuli V.G. , fatto numerosi incontri pubblici per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi e danni ambientali, si era arrivati alla costituzione di una Commissione provinciale costituita con atto del 31 dicembre 1997 per realizzare il Progetto "Firmano pulita" con un finanziamento regionale di 2 miliardi di Lire; tale iniziativa avrebbe dovuto studiare e valutare lo stato del territorio e dell'ambiente ad est dell'abitato di Firmano e di elaborare un piano di monitoraggio e risanamento ambientale a tutti i livelli (falda, suolo, aria, rumore, ecc) ed in un secondo luogo di indicare ai Comuni le più opportune norme ed idee, da inserire eventualmente nei propri strumenti urbanistici, al fine di valorizzare i territorio.

Questo progetto, approvato poi dalla Regione Friuli V.G. vincolava il territorio al recupero dello stesso, vietando la realizzazione di nuove e/o ampliamenti delle discariche esistenti, ampliamenti poi concessi. Erano state avanzate proposte fantasiose quali la realizzazione di campi di golf, aree pic-nic e impianti sportive per la 3°età, strutture di servizio attività sportive varie, un bosco tematico, piste ciclabili, sci nautico ecologico con pesca sportiva, alberghi e/o attività commerciali, ecc di tutto questo nulla è stato fatto. Anzi, un milione di euro, grazie ad amici che siedono in Consiglio Regionale a Trieste, è stato utilizzato è stornato per demolire e ricostruire la nuova scuola elementare; una struttura utile per la collettività ma che poteva essere finanziata dalla Regione attingendo da fondi di capitoli di spesa specifici per l'edilizia scolastica.

Il Comitato chiede, chiosa la nota, anzi pretende maggior chiarezza e compartecipazione nell'affrontare queste scelte nell'interesse della salvaguardare il territorio e della salute pubblica".