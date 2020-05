Discussa l’interrogazione di Honsell sulla situazione delle carceri regionali i

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

A metà marzo, spiega Furio Honsell in una nota, avevo depositato una mia interrogazione sul tema della situazione delle carceri regionali, in particolar modo in questo periodo di emergenza Covid19, successivamente alle proteste avvenute in diversi penitenziari italiani, fra cui anche nel Carcere del Coroneo di Trieste e alla Casa Circondariale di Udine. È passato diverso tempo dalla presentazione di questa interrogazione ma la tematica trattata continua ad essere urgente e presente: abbiamo più volte ricevuto l’appello sottoscritto dal nostro Garante dei Diritti della Persona del FVG Paolo Pittaro che raccomandava insieme agli altri garanti territoriali di adottare tutte le idonee misure per far fronte a questa emergenza, che ha chiaramente creato disagio al di fuori delle case circondariali ma ancora di più anche all’interno, proprio per le limitazioni introdotte legate al distanziamento sociale ed altre ancora. In questo senso vedo l’attualità di questo tema, collegandolo alla situazione di altre “istituzioni totali”, come ad esempio i CPT e il CARA. La preoccupazione della diffusione dei casi di positività certamente ha toccato i reclusi, gli operatori ma anche le loro famiglie.”

“Dunque al di là dello spunto iniziale dal quale è nata la richiesta, spero che l’Assessore possa cogliere l’occasione per illustrare in che modo la Regione è intervenuta al fine di creare condizioni, in queste situazioni difficili, allineate con quelle che sono le raccomandazioni del Garante per i diritti della persona.”

L’Assessore Roberti ha dichiarato, in totale tranquillità, che la situazione non ha mai destato particolari problemi, pur nelle dichiarate criticità esistenti del sovraffollamento delle carceri e nella paura del personale civile, della polizia penitenziaria e i detenuti: agli ingressi - come affermato dall’Assessore - sono stati previsti dei presidi sanitari e sono state effettuate tamponature nelle case circondariali di Udine, Tolmezzo e Gorizia che non ha fatto emergere particolari casi di gravità.

“Supporto sanitario e basta, il problema del sovraffollamento è miseramente accantonato e demandato al Ministero. Unica cosa positiva: la creazione di un contatto e di un tavolo aperto e permanente con le sigle sindacali per la risoluzione dei problemi sollevati dalla polizia penitenziaria. Nessuna risposta è stata data nemmeno in merito alla situazione del Cara.”

“Si sottolinea la necessità di non trascurare questi segmenti della popolazione nei momenti più difficili, anche perché non riguardano solamente le persone recluse, gli operatori civili o la polizia penitenziaria, ma riguardano anche tutto il contesto familiare e che rappresenta una parte delle nostre Comunità che non devono, in alcun modo, essere abbandonate. Una delle lezioni che arriva da questa epidemia è quella di non lasciare indietro nessuno: spero che questa possa rappresentare un’occasione per sbloccare risorse, energie e nuove strategie per la risoluzione dei problemi delle nostre case circondariali.”