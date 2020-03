Discussione in aula del Configlio Regionale Fvg del disegno di legge “SviluppoImpresa”, la posizione di Open Fvg

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Legiferare nella direzione di questa Legge è quanto mai importante e urgente: numerose e gravi sono state le crisi aziendali che hanno colpito il FVG, con migliaia di posti di lavoro persi, a causa della fragilità delle politiche di innovazione e delle strategie imprenditoriali e di visione della nostra comunità. Quello della Safilo è un caso emblematico per tutti”. Furio Honsell di open Fvg sottolinea come “L’impatto di queste crisi sui lavoratori e sulla comunità sarà sempre più grave. La situazione non potrà che peggiorare a medio e lungo termine, a causa dell’accelerazione del riscaldamento globale di origini antropiche già in atto. A breve termine, a causa dell’evoluzione dell’epidemia Covid-19, la situazione appare ancora più grave in quanto il nostro paese dipende per approvvigionamenti e mercati dalla Cina in misura significativa. Inoltre, la straordinaria enfasi mediatica delle misure prese contro la diffusione del virus ha avuto un effetto negativo su diversi settori dell’economia”. In questo senso apprezziamo i provvedimenti che verranno introdotti mediante gli emendamenti della Giunta ma “come avevamo espresso questa mattina, avremo preferito discuterne in nelle sedi preposte, anche per avere chiara la situazione”.

Continua Honsell: “Delude ma soprattutto preoccupa, il fatto che questo DDL sia decisamente poca cosa di fronte all’enormità dei problemi che vuole affrontare: questi richiederebbero un mutamento di “paradigma”, nell’interpretazione e gestione della crisi che ci sta colpendo. Ci troviamo di fronte a misure concepite in uno spirito essenzialmente tradizionale: immaginare che ci sia ancora una via per ritornare alla situazione pre-2008 è un’illusione che avrà conseguenze nefaste. La prova che questa legge non scuota i pregiudizi e i modelli del nostro sistema produttivo è emerso chiaramente in Commissione, dove si è registrato un generale apprezzamento delle misure proposte. Tutti apparivano soddisfatti perché illusi con queste nuove misure di poter continuare a fare quello che hanno sempre fatto. Ma ciò purtroppo non funziona e non funzionerà più”.

Concludendo: “con lo spirito, che ha visto la nostra attività di opposizione come Open-Sinistra FVG essere sempre costruttiva, anche per questo DDL, contribuiremo con osservazioni critiche, emendamenti e ordini del giorno: vogliamo evitare che questa legge sia in larga parte inutile e pericolosa non solamente per il tempo prezioso che intanto fa perdere, ma per la debolezza con la quale guida il sistema verso una sua trasformazione”.