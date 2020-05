Discussione in commissioni regionali su sicurezza e decreto “omnibus”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Ancora una volta oggi la maggioranza ha ribadito una linea ideologica e demagogica": questo il commento di Furio Honsell al termine della discussione sugli articoli di competenza delle Commissioni VI e V del ddl 93 omnibus.

"Il piano triennale dell'immigrazione è stato abolito, preferendo così una visione improvvisata nella gestione di un fenomeno complesso.

E di fronte alla necessità di rivedere tutte le spese previste ha invece concesso proroghe per somme ancora non spese su capitoli che le sono cari, come quello sulla sicurezza. Proprio il fatto che non fossero spese nei tempi previsti sta infatti a indicare che non erano necessarie."

"La Giunta - continua il consigliere di Open Sinistra Fvg - ha anche approvato un piano sulla sicurezza che di fronte ad una diminuzione percentuale dei reati predatori ma un aumento preoccupante dei reati contro le persone (in particolare violenza sessuale) prevede investimenti nelle solite attrezzature di vigilanza." Honsell ha votato contro chiedendo quando si inizierà ad investire in educazione alla convivenza e all'affettività prevedendo iniziative importanti nelle scuole che vadano in questa direzione.