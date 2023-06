Disengo en plain air: corso di disegno all’aria aperta nel giardino dell’Università delle LiberEtà

Ogni lunedì nel giardino dell’Università delle LiberEtà dal 26 giugno 2023, dalle 19 alle 20.30: Disengo en plain air: corso di disegno all’aria aperta per 4 lezioni complessive.

Il corso Disengo en plain air è aperto principianti e non: sarà un’occasione per cimentarsi con la tecnica del disegno all’aria aperta, sfruttando il meraviglioso giardino dell’Università delle LiberEtà (Via Napoli 4, Udine). Appuntamento per 4 lunedì consecutivi, dal 26 giugno 2023, approfittando della magica “ora blu” estiva (orario 19-20.30). Costo 20€. I posti sono limitati, per informazioni telefonare a 0432297909 oppure scrivere a libereta@libereta-fvg.it. Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’Università delle LiberEtà (via Napoli 4) o tramite bonifico, scrivendo a iscrizioni@libereta-fvg.it. A condurre le lezioni sarà Gabriele del Pin: laureato a Venezia, ha collaborato con varie istituzioni artistiche lagunari (La Biennale di Venezia e Collezione Pinault). In Friuli, ha lavorato con diversi studi di design e interior (Tailor Brand, MaDeMa) oltre che con la storica rivista MATARAN e dal 2016 espone in mostre personali e collettive. Attualmente è insegnante. Per Conoscerlo Meglio curiosate sul profilo instagram “sam_waz_ere”