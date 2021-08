Dispersioni gas: il monitoraggio della rete anche in estate, AcegasApsAmga sta procedendo alle verifiche della rete

Anche nei mesi estivi AcegasApsAmga sta procedendo alla verifica che da inizio 2021 ha già coperto oltre il 70% della rete, per completare il 100% entro la fine dell’anno. Così la multiutility esegue il monitoraggio del 100% della rete gas di Udine, allo scopo di ricercare e riparare preventivamente eventuali dispersioni. Sono oltre 1700 km di rete gas monitorata ogni anno. La sicurezza non va mai in vacanza, così come l’impegno di AcegasApsAmga a monitorare ogni anno il 100% degli oltre 1700 km di rete gas di Udine. Anche in questi mesi estivi infatti, la multiutility sta proseguendo l’attività di controllo dell’intera rete gas, con l’obiettivo di individuare e riparare eventuali perdite. Questo tipo di attività viene svolta durante tutto l’anno, senza fermarsi durante l’estate, al fine di raggiungere i massimi standard di sicurezza e garantire il miglior servizio possibile ai cittadini.

Nel solo territorio di Udine, nel corso del 2020 AcegasApsAmga ha così provveduto a monitorare tutti e 1738 km di rete, controllo ripreso con il medesimo impegno anche nel 2021 per raggiungere entro la fine dell’anno il 100% della rete ispezionata: ad oggi la multiutility ha infatti già coperto 1266 km, corrispondenti a oltre il 70% del totale.

Come avviene la ricerca delle perdite

La ricerca di eventuali dispersioni di gas avviene grazie all’utilizzo di un’innovativa tecnologica, denominata “veicolo cercafughe”. Questo strumento è dotato di particolari sonde di aspirazione che consentono di prelevare, in prossimità delle condotte gas, un campione di aria. Tale campione viene poi fatto convergere all’interno di un analizzatore che – per mezzo di un particolare laser – riesce a rilevare eventuali particelle di metano, e quindi un’eventuale dispersione, fornendo anche le coordinate GPS dell’eventuale perdita. A questo punto i tecnici di AcegasApsAmga, grazie ai dati forniti dall’analizzatore, sono in grado di individuare il punto esatto della dispersione e ripararla nel più breve tempo possibile.

La manutenzione predittiva per una rete sempre più resiliente

Questo tipo di attività rientra in un più ampio piano che ha come obiettivo quello di migliorare la resilienza della rete per raggiungere un nuovo livello nella super-continuità dei servizi. Grazie alla manutenzione predittiva infatti è possibile trovare in anticipo il punto di una eventuale dispersione e intervenire nel più breve tempo possibile, garantendo sempre la sicurezza dei cittadini.

Questa attività permette inoltre di leggere lo stato della rete, identificando anche microscopiche perdite, grazie a strumenti estremamente all’avanguardia.

I benefici di questa attività si ripercuotono anche sulla vita dei cittadini, che potranno contare su una rete riqualificata puntualmente grazie a lavori programmati e non realizzati in urgenza.