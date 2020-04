Dl Imprese: Pd Fvg, Fedriga usi suo “bazooka” su economia Fvg: “Da Governo intervento coraggioso, non propaganda”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Nei decreti del Governo c'è un tentativo poderoso e coraggioso di intervento, non c'è nulla di propagandistico. Forse c'era molto di propagandistico in parecchi fondi per telecamere e opere pubbliche certo non essenziali in tanti comuni amici. Si riconvertano tutte le risorse possibili in liquidità e investimenti per le aziende”. Lo afferma il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva, replicando al presidente della Regione Massimiliano Fedriga il quale, a proposito dei 400 miliardi di euro liberati dal Governo per le imprese ha espresso “la preoccupazione che le risorse vengano utilizzate per fare misure propagandistiche”.

Liva esorta il presidente a “non perdere troppo tempo nell'analisi delle previdenze nazionali, perché c'è un sistema Fvg che deve resistere e ripartire. Fedriga applichi il proprio bazooka all’economia Fvg, non aspettiamo altro: dica a Bini di passare dai tavoli dove si ascolta a quelli in cui si decide, gli dica di mettere a disposizione del sistema economico tutto l’armamentario della Regione”.

“C'è una Regione che deve fare la sua parte – aggiunge Liva - sostenendo e progettando la ripartenza, che nel nostro territorio potrebbe beneficiare di un minor impatto sanitario rispetto ad altre zone. Ai cittadini e alle imprese interessano gli atti di Fedriga, non le sue valutazioni”.