DobiArtEventi XXIII: a Staranzano (Go) tre giorni di arte, musica e visioni a DobiaLab

L’8, il 9 e il 10 agosto 2025, l’ex scuola elementare di Dobbia, oggi sede del laboratorio culturale DobiaLab, ospiterà la ventitreesima edizione di DobiArtEventi, festival multimediale dedicato alla sperimentazione sonora, visiva e performativa.

La rassegna si apre venerdì 8 agosto alle 20.30, con una serata che fa parte del programma ufficiale GO! 2025 – Capitale europea della cultura Nova Gorica-Gorizia 2025 nell’ambito del ciclo di concerti GONG, organizzato dai partner della piattaforma GONG da Nova Gorica e Gorizia.

La piattaforma GONG è stata progettata come struttura di supporto per la Capitale Europea della Cultura GO! 2025 e gode del supporto del Comune di Nova Gorica, Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia, Zavod GO!2025.

La serata si apre alle 20:30 con il concerto di Watta e gli Oltrebeats, esito di un laboratorio musicale inclusivo condotto da Walter Sguazzin nell’ambito del progetto LIVE – Musiche di Sconfine, in collaborazione con la cooperativa Thiel. A seguire, lo stesso Sguazzin presenterà il libro Digital Music for autism, un manuale pratico per la creazione di laboratori di musica digitale rivolti a persone nello spettro autistico.

La serata prosegue con il live set di Ryan Spring Dooley, artista italo-americano dalla produzione eclettica, tra spoken word, chitarra e manipolazione elettronica, e culmina con il ritorno sul palco di Jimi Tenor, figura storica della musica elettronica e sperimentale europea, noto per le sue collaborazioni con Tony Allen e per le sue esibizioni eccentriche e visionarie. I visual della serata saranno curati da Francesco Scarel, in dialogo costante con i suoni e le atmosfere della scena.

Sabato 9 agosto alle 18.30, DobiArtEventi propone Biotopika, una riflessione collettiva sul biotopo Schiavetti e sulla relazione tra natura, scienza e immaginario, con visita guidata al giardino botanico Brumati condotta da Michele Tonzar di Legambiente, Monica Sclaunich dell’Istituto “G. Marconi” e la botanica Miris Castello dell’Università di Trieste. L’iniziativa è sostenuta da FADA Collective con il contributo di Journalism Fund Europe, in collaborazione con Liminal Research ETS e Amici delle Erbe.

La musica torna protagonista la sera stessa, a partire dalle 21.00, con il live set di I’M IN, progetto one-man-band di Marco D’Orlando che fonde batteria, basso, voce ed elettronica in un’esplosione electropunk. Seguiranno gli ACME, band spacerock dal sound ipnotico e stratificato, e infine il djset di Mika Shalev, artista berlinese che trasformerà la boiler room di DobiaLab in un dancefloor techno. Durante tutta la serata sarà attivo L’Impronta, laboratorio autogestito di serigrafia: portando una propria maglietta si potrà partecipare alla stampa collettiva.

Domenica 10 agosto, dalle 20.30, la parola incontra la musica con Parole Sante, reading sonoro interpretato da Roberto Ferrari (voce) e Marco Opla (chitarra elettrica). A seguire, spazio al cinema con due proiezioni: il cortometraggio Blue Fall di Elisa Polensig, in collaborazione con la Scuola Comics di Padova, e il lungometraggio The Secret of Pinup Island del regista rumeno Alecs Nastoiu, prodotto da GAT Films Transylvania. Al termine della proiezione, è previsto un incontro con il regista e la protagonista Rina Gri. L’evento è realizzato nell’ambito del progetto Cinematic Tales: attraverso l’obiettivo, a cura di DobiaFilm, con il sostegno del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia e del Comune di Staranzano.

Durante tutta la durata del festival saranno visitabili diverse mostre e installazioni visive: dipinti, illustrazioni, disegni su tela, stampe e graffiti realizzati da Angelica Cecchin, Etienne von Chelleri, La DuPont, Marco Novak, Riccardo De Luca e Valentino Jason Berlot. Sarà inoltre allestita l’installazione audiovisiva Biotopika di Liminal Research ETS, e la mostra-podcast Naon. Lo straordinario caso del fumetto a Pordenone, a cura di Paola Bristot e Giulio D’Antona. La sezione dedicata all’animazione è a cura del Piccolo Festival Animazione Summertime, con una selezione di corti internazionali firmati da Vuk Jevremovic, Lotti Bauer, Elisetta, Tamás Patrovits e Viola Mancini.

DobiArtEventi è a ingresso libero e aperto a tutte e tutti.