Dolomiti Mountain School 2025: incontro a Udine venerdì 11 aprile 2025

Venerdì 11 aprile 2025 incontro, alle ore 17.00 presso l’Università degli Studi di Udine , Sala Gusmani di Palazzo Antonini in via T. Petracco n. 8 a Udine, dal titolo ”VIVERE IN MONTAGNA, COSA STA CAMBIANDO” , organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, la Comunità di montagna della Carnia, la Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, e l’ASCA, Associazione delle Sezioni CAI di Carnia-Canal del Ferro-Val Canale.

Sarà l’occasione per presentare la IX edizione della DOLOMITI MOUNTAIN SCHOOL , che si svilupperà durante tutto l’anno in una serie di incontri di approfondimento su tematiche inerenti la montagna.

Nel corso dell’incontro interverranno Roberto Pinton , magnifico rettore dell’Università degli Studi di Udine, Mara Nemela , direttrice della Fondazione Dolomiti UNESCO, Gianpaolo Carbonetto , giornalista, studioso di cultura della montagna e coordinatore della Scuola, con la conduzione di Pierpaolo Zanchetta , del Servizio biodiversità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Adriano Favole , professore ordinario di antropologia culturale all’Università degli Studi di Torino, terrà una lectio magistralis sul tema “L’incolto: verso una ecologia delle relazioni”.