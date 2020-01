Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Domani Sabato 18 gennaio alle 9.30 appuntamento per tutti gli antifascisti e per tutti quelli che ritengono che simboli fascisti mai e poi mai debbano varcare la soglia del Comune di Gorizia. Sarà al Parco della Rimembranza del capoluogo Isontino il luogo da cui partirà un corteo il cui percorso non è stato al momento reso noto perché probabilmente oggetto di trattativa con la questura.