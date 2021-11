Domani a Tolmezzo concerto del fisarmonicista Adolfo Del Cont

Domani, sabato 6 novembre alle ore 17.30 presso la scuola di musica AMC in via XXV aprile 27, a Tolmezzo, il noto fisarmonicista Adolfo Del Cont, docente nella stessa AMC e al conservatorio di Udine, terrà un concerto dedicato al suggestivo repertorio contemporaneo per fisarmonica. Verranno eseguite musiche del friulano Miani e del calabrese Giannetta (opere dedicate a Del Cont) ,degli ucraini Puskarenko e Runchac e del finlandese Makkonen.