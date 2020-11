Domani a Trieste presentazione del nuovo movimento “elettorale” targato Ferruccio Saro

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Domani a Trieste presentazione del nuovo movimento Regione Futura. Si tratta di un Movimento che intende partecipare alle prossime elezioni amministrative. Si legge in una nota: Denominazione, logo e programma saranno presentati nel corso di una conferenza stampa che si terrà venerdì 6 novembre, alle ore 11.30, presso il Ristorante " Al Petes ' in Via Capitelli 5/a a Trieste. Faranno gli onori di casa, assieme al coordinatore provinciale Michele Sacellini, Franco Bandelli, Roberto de Gioia, Giulio Bonivento e Rina Rusconi.

Sarà presente anche Ferruccio Saro, ispiratore del Movimento a livello regionale. In considerazione dell'emergenza sanitaria l'accesso sarà contingentato. Si prega pertanto di confermare la propria presenza rispondendo alla presente mail".