Domani a Udine incontro sul tema “Fibromialgia, affrontiamola insieme. terapia del dolore e fitocannabinoidi”

Domani sabato 29 marzo dalle ore 9.30 a Udine presso la Sala Pasolini della sede regionale di via Sabbadini si terrà un incontro promosso da CFU FVG (Comitato Fibromialgici Uniti) in collaborazione con la consigliera Liguori (Patto-Civica FVG) sul tema “FIBROMIALGIA, AFFRONTIAMOLA INSIEME. TERAPIA DEL DOLORE E FITOCANNABINOIDI”. Un momento di approfondimento su una malattia spesso sottovalutata e sulle possibili strategie terapeutiche per migliorare la qualità della vita di circa 2 milioni di persone che ne soffrono in Italia. La coordinatrice del CFU FVG Elisa Lombardi ha riunito a Udine esperti del settore medico e scientifico che illustreranno le attuali opzioni terapeutiche per la gestione del dolore cronico con attenzione all’impiego di fitocannabinoidi a scopo medico. Sarà un’occasione per fare a Udine il punto delle evidenze scientifiche disponibili, sulle esperienze cliniche e anche sulle difficoltà di un’adeguata presa in carico dei pazienti affetti da fibromialgia.