Domani, a Udine, l’Open day del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali

Giovedì 22 settembre, a partire dalle 14, nel polo scientifico e tecnologico dell’Ateneo friulano, in via delle Scienze 206 a Udine, si terrà l’”Open day DI4A”, evento che permetterà di conoscere i corsi di laurea triennale e magistrale del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali. Le lauree triennali sono: Allevamento e salute animale; Scienza e cultura del cibo; Scienze agrarie; Scienze e tecnologie alimentari; Scienze per l'ambiente e la natura; Viticoltura ed enologia.

I corsi di laurea magistrale: Allevamento e benessere animale; Analisi e gestione dell'ambiente; Biotecnologie molecolari; Scienze e tecnologie agrarie; Scienze e tecnologie alimentari; Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli. Per partecipare all’open day, sia per quanto riguarda il programma relativo alle lauree triennali sia per quello riguardante le magistrali, è possibile iscriversi tramite il modulo online dedicato, su www.uniud.it/opendays.

Programma lauree triennali (14.30-18 Aule Feruglio)

Tra le 14.30 e le 15, presso le Aule Feruglio, il ritrovo e l’accoglienza. Alle 15 partiranno i tour, con visita dei laboratori, delle aule, degli spazi di studio e delle biblioteche. A seguire, tra le 16 e le 17, vari stand informativi – a cura dei tutor dei corsi di laurea e dell’Ufficio Orientamento – forniranno assistenza e supporto all’immatricolazione e alle procedure di iscrizione.

Dalle 17 alle 18, infine, un momento conviviale di saluto con rinfresco: un'occasione per porre domande, sciogliere dubbi, soddisfare le curiosità sul percorso formativo.

Programma lauree magistrali (14-18 Aule Feruglio)

Tra le 14 e le 15 ritrovo presso le Aule Feruglio e inizio presentazione dei corsi di laurea in Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli e in Allevamento e benessere animale.

Dalle 15 alle 16 presentazione delle lauree magistrali in Biotecnologie molecolari e Analisi e gestione dell’ambiente e, dalle 16 alle 17, di quelle in Scienze e tecnologie agrarie e Scienze e tecnologie alimentari. Tra le 16 e le 17, inoltre, assistenza ed eventuale supporto all’immatricolazione e alle procedure di iscrizione a cura dell’Ufficio Orientamento. Per concludere, tra le 17 e le 18, un momento conviviale di saluto con rinfresco: un’ulteriore occasione per porre domande sui corsi di laurea e soddisfare le varie curiosità.