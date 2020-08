Domani a Udine presentazione, nasce l'”Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G.”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Il nascente "Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G." organizza una conferenza stampa sabato 29 agosto 2020 dalle ore 10.30 presso sala riunioni libreria"Friuli"" in via Rizzani n.1 in Udine

con ingresso da "Corte del Giglio" civici 5/11.

In conformità alle prescrizioni del DPCM del 9 Marzo 2020, sarà rispettato il distanziamento minimo di un metro tra i partecipanti con obbligo della mascherina.

Nelle scorse settimane, una decina di persone dell'area dell'udinese hanno ritenuto urgente e non rinviabile, la necessità di costituire un'associazione di volontariato denominata " Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G."con sede provvisoria a Premariacco.

Principali scopi dell'Osservatorio:

- valorizzare, fornendo sostegno e servizi ai cittadini, alle associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta alle corruzioni, ai fenomeni mafiosi e ai poteri occulti, in attività di prevenzione, e di educazione alla legalità;

- favorire la nascita di un collegamento stabile tra le associazioni, gli enti e gli altri gruppo che perseguo gli stessi scopi, ecc...

- raccogliere segnalazioni, documentazioni, testimonianze e richieste di aiuto trasmettendo tempestivamente agli uffici preposti dello Stato le informazioni raccolte e tutelandone il riserbo delle fonti;

- realizzare progetti, collaborazioni e consulenze con Enti pubblici, scuole e/o privati al fine di promuovere conferenze, incontri, presentazione di libri, coinvolgendo artisti e video volte a raggiungere nell' azione di sensibilizzazione civile, culturale e morale il maggior numero di persone.

In tale occasione verranno presentate anche alcune ricerche fatte su politici e amministratori del Friuli V.G.