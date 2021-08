Domani a Villa Santina incontro “Il Friuli alato”. Serata per il 60° delle Frecce Tricolori

Martedì 31 Agosto 2021 a Villa Santina, presso la sala Don Luigi Fior, alle ore 18, si svolgerà l’incontro “IL FRIULI ALATO: la tradizione del volo in Regione e il 60° anniversario delle Frecce Tricolori”, una serata organizzata dai quattro comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche, in collaborazione con l’Air Malignani, quale omaggio alla Pattuglia Acrobatica Nazionale di cui hanno fatto parte, negli anni, diversi piloti di questo territorio.

Per l’occasione è stata anche organizzata una mostra, presso la stessa sala Fior, che racconta la storia e la tradizione delle Frecce Tricolori.

Anche questo appuntamento, patrocinato e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, rientra nell’ambito della manifestazione internazionale “A TUTTO PARCO” 2021 che, aperta ufficialmente il 27 Agosto scorso, si chiuderà Domenica 5 Settembre con la granfondo di ciclismo su strada “CARNIA CLASSIC FUJI – M.TE ZONCOLAN”.