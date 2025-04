Domani al Balducci di Zugliano (Ud) presentazione dell’ottava edizione del Report sul diritto d’asilo

Promossa dal Centro “Balducci” in collaborazione con Fondazione Migrantes, Caritas Diocesana di Udine, ICS e Rete DASI Fvg, si terrà domani, martedì 15 aprile, alle ore 18.00, a ingresso libero, presso la Sala “Petris” di piazza della Chiesa 1 a Zugliano, la presentazione dell’ottava edizione del Report sul diritto d’asilo 2024.

L’imponente lavoro, realizzato da Fondazione Migrantes con numeri alla mano e grazie alla collaborazione di esperti e professionisti in vari settori, si lascia interrogare dalle sofferenze e dalle contraddizioni che le persone in fuga nel mondo raccontano o portano scritte nei loro volti e nei loro corpi, nella consapevolezza che a essere sempre più a rischio nel nostro mondo sia lo stesso diritto d’asilo.

Al saluto dell’arcivescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba, e alla presentazione dei dati nazionali a cura di Cristina Molfetta di Migrantes, moderati da Paolo Iannaccone, presidente del Centro “Balducci”, seguiranno gli interventi di Gianfranco Schiavone, socio ASGI e coautore del Report, e, più mirato sul locale, di don Luigi Gloazzo, direttore di Caritas Udine.