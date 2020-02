Domani Convegno scientifico con Luigi Berlinguer e debutto dello spettacolo Mileva al Palamostre di Udine

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Giovedì 6 febbraio - in occasione del debutto dello spettacolo MILEVA, una produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG che ricostruisce la figura della scienziata serba Mileva Maric, prima moglie di Albert Einstein - il CSS in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine e il Liceo scientifico Marinelli ha ideato e organizzato il Convegno MILEVA, ALBERT E L’ANNUS MIRABILIS - Una riflessione su scienza, storia, arte e società per una cultura trasversale.

Il convegno si svolgerà al Teatro Palamostre di Udine, per un’intera mattinata, dalle ore 9 alle 13.

Il Convegno MILEVA, ALBERT E L’ANNUS MIRABILIS ha invitato a Udine alcuni dei più importanti scienziati ed esperti sulla rivoluzione scientifica delle ricerche esposte da Einstein nel 1905, il notissimo Annus mirabilis.

Il convegno sarà introdotto da Marisa Michelini (professore ordinario di Didattica della Fisica dell’Università degli Studi di Udine), Stefano Stefanel (Dirigente scolastico del Liceo scientifico Marinelli di Udine) e Alberto Bevilacqua (presidente del CSS Teatro stabile di innovazione del FVG). Il convegno prosegue con i contributi di Paolo Rossi ( Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa), Alberto Stefanel (DMIF, CIRD, URDF, Università degli Studi di Udine), Sergej Faletic ( Physics Department, University of Ljubijana) , Rita Maffei (co-direttore artistico CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia), Ksenija Martinovic (autrice e attrice), Federico Bellini (drammaturgo).

Conclude i lavori Luigi Berlinguer, Presidente del Comitato per lo sviluppo della Cultura scientifica e tecnologica.

Lo spettacolo teatrale Mileva debutta invece in prima assoluta giovedì 6, venerdì 7, sabato 8 febbraio ore 21 e domenica 9 febbraio ore 19 al Teatro S. Giorgio di Udine per la Stagione Teatro Contatto 38.

L’invisibile presenza di una donna, una matematica e fisica serba, un tracciato biografico disseminato da indizi che ne suggeriscono il ruolo fondamentale nello sviluppo della teoria della relatività e del lavoro di Albert Einstein - di cui fu prima moglie - e un amore in cui tutto “è relativo”. Mileva riscopre e fa riflettere sulla biografia, l’ennesima, di una scienziata la cui intelligenza e le cui scoperte sono state messe in secondo piano, quasi occultate, a vantaggio di un collega uomo.

Attorno all’enigmatica personalità di Mileva Maric, si è concentrata Ksenija Martinovic, attrice e autrice di Belgrado da molti anni attiva in Italia, in una produzione da lei scritta con Federico Bellini come dramaturg e interpretato assieme all’attore e danzatore Mattia Cason, con la consulenza di Marisa Michelini, professore ordinario di Didattica della Fisica dell’Università degli Studi di Udine e di un gruppo di lavoro scientifico composto anche da Lorenzo Santi, professore di Fisica dell’Università di Udine, Daniele Buongiorno, dottorando di Didattica della fisica all’Università di Udine, Sergej Faletic, professore di Fisica dell’Università di Lubiana.

Teatro Contatto 38 è un progetto ideato e a cura di CSS Teatro stabile di innovazione del FVG con il sostegno di MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine, Fondazione Friuli

Informazioni e prevendite: Udine, Teatro Palamostre, piazzale Diacono 21, dal lunedì al sabato, dalle ore 17.30 alle 19.30. tel. 0432.506925. Biglietti online sul circuito vivaticket. www.cssudine.it