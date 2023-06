Domani, domenica e mercoledì, Festa della Musica 2023 200 musicisti, 30 concerti in 16 luoghi di Palmanova

Concerto all’alba su Bastione Garzoni, musica nella Loggia di Bastione Donato e poi altri 28 concerti tra le vie cittadine, in Piazza Grande e nei Borghi. La Festa della Musica, anche nell’edizione 2023, a Palmanova, prevede tre giornate con tantissimi eventi musicali per assaporare in musica un apertivo o una cena e visitare la Fortezza: sul sito www.comune.palmanova.ud.it o sulla pagina Facebook del Comune di Palmanova si può scaricare il programma completo degli eventi musicali.

Da domani, sabato 17, domenica 18 e mercoledì 21 giugno, oltre 200 musicisti suddivisi su trenta tra band e solisti riempiranno di note sedici luoghi cittadini. Un evento internazionale che vedrà esibirsi artisti rock e pop, di musica classica o jazz, folk o elettronica. Concerti gratuiti, dando valore al gesto musicale, con spontaneità, disponibilità, curiosità: tutte le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno.

Il Sindaco Giuseppe Tellini: “Palmanova sarà invasa dalla musica, sui Bastioni, in Piazza e nei pressi di molti bar cittadini. Un evento che anno dopo anno cresce, sia tra gli appassionati di musica sia nel gradimento dei cittadini. Sarà l’occasione perfetta per vivere una serata a Palmanova, anche per chi non la frequenta abitualmente”.

“Ogni genere di musica sarà presente, ogni artista potrà esprimersi e mostrare il proprio talento. Questo è lo spirito che anima questo evento e che noi accogliamo con entusiasmo qui a Palmanova”, aggiunge l’assessore alle politiche giovanili Thomas Trino.

Si inizia domani, sabato 17 giugno dalle 18, con concerti in Piazza e sui primi tratti pedonali di Borgo Udine e Cividale. Alle 20.30 alla Chiesa di San Francesco (Contrada Garibaldi) l’esibizione della Filarmonica di Muggia con il suo repertorio bandistico. Alla stessa ora il rock, il pop, l’R&B risuoneranno su Borgo Aquileia, Contrada Contarini/Piazza Grande e Borgo Cividale.

Domencia 18 giugno la musica inizierà già dalle 11 di mattina in Piazza Grande per poi proseguire dalle 18 sulla piazza stessa e i Borghi cittadini con musica folk, revival, soul, cantautori e rock’n’roll. Alle 18 sotto la Loggia di Piazza Grande anche la danza.

Infine mercoledì 21 giugno il concerto all’alba: alle ore 5 su Bastione Garzoni il Duo Birsa Pestel, con sax e chitarra, darà la sveglia alla città. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, saranno straordinariamente aperte le gallerie sotterranee di contromina del Rivellino e Baluardo Donato. Qui, nella Loggia, si esibiranno i Balcanics con la loro musica balcanica. A seguire, dalle 19, ritorneranno i concerti in Piazza, Borgo Cividale e via Cavour. Alle 20.30, nella sala Civica di Jalmicco, l’esibizione della Banda Cittadina di Palmanova.

Il Comune di Palmanova, assieme all’Accademia Musicale Città di Palmanova, il Forum Giovani Palmanova, la Proloco ProPalma e l’Associazione Amici dei Bastioni hanno voluto, anche quest’anno, aderire all’evento nazionale “Festa della Musica”, coordinato dal Ministero della Cultura. L’idea, nata in Francia 25 anni fa, e diffusa in tutta Europa, prevede che musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni o musei. Concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere.

Il programma completo della Festa della Musica 2023 a Palmanova.

Sabato 17 giugno 2023

ore 18, Piazza Grande 4 (Risto Caffè Bonsai)

RUDA ROCKS (rock) da Terzo d’Aquileia

ore 18.30, Loggia di Piazza Grande

VOLARE TRA LE NOTE (orchestra archi e fiati) da Udine

ore 19, Borgo Udine 7 (Bar Demar)

CREUZA DE MA (cantautori) da Santa Maria La Longa

ore 19, Piazza Grande 1 (Caffė Al Municipio)

MOONLIT STATION (dream Pop) da Udine

ore 19, Borgo Cividale 3 e 14 (Nonna Pallina – Chez Papì)

3 MENTI (glam rock) da Visco

ore 19.30, Piazza Grande 15/c (Il Muretto)

I MARZIANI (revival) da Bagnaria Arsa

ore 20.30, Contrada Garibaldi – Chiesa San Francesco

FILARMONICA DI MUGGIA (repertorio bandistico) da Muggia

ore 20.30, Borgo Aquileia 14 e 16 (Birra e Basta – Bar Pasticceria Sorarù)

MOTH’S TALES (underground) da Palmanova

ore 20.30, Piazza Grande – Contr. Contarini (Bar Bianco – Bar Bistrot Eccetera)

WAY OUT (pop) da Gradisca d’Isonzo

ore 20.30, Borgo Cividale 3 e 14 (Nonna Pallina – Chez Papì)

SOUL ORCHESTRA (rhythm & blues) da Terenzano

ore 21.30, Borgo Aquileia 14 e 16 (Birra e Basta – Bar Pasticceria Sorarù)

ALBA CADUCA (hard Rock) da Artegna

Domenica 18 giugno 2023

ore 11, Piazza Grande – Contrada Contarini (Bar Bianco – Bar & Bistrot Eccetera)

GS GROUP (revival) da Palmanova

ore 11, Piazza Grande 15/c (Il Muretto)

UNFOLD (folk-soul) da Austria

ore 18, Loggia di Piazza Grande

STUDIODANZA (danza) da Palmanova

ore 18, Piazza Grande 4 (Risto Caffè Bonsai)

GIARDINI DI MARZO (revival) da Palmanova

ore 18.30, Piazza Grande 1 (Caffė Al Municipio)

ACOUSTIC HARVERSTERS (folk) da Pavia di Udine

ore 18.30, Borgo Udine 7 (Bar Demar)

ROSARUBRA (cantautori) da Tissano

ore 19, Piazza Grande 9 (Caffetteria Torinese)

SARA SIMONDI 4TET (soul) da Cividale del Friuli

ore 19, Borgo Cividale 3 e 14 (Nonna Pallina – Chez Papì)

PIER LUCA MONTESSORO (cantautori) da Faedis

ore 20, Piazza Grande 15/c (Il Muretto)

VIDIDULE PROJECT (folk) da Artegna

ore 21, Piazza Grande 23 e 24 (Crema&Cioccolato – PG 24 Bar Pizzeria Ristorante)

ARSOUND ROCK BAND (rock’n’roll) da Udine

ore 21, Borgo Cividale 3 e 14 (Nonna Pallina – Chez Papì)

IRISH DREAM (folk) da Udine

Mercoledì 21 giugno 2023

ore 5, Bastione Garzoni

DUO BIRSA PESTEL (sax e chitarra) da Cervignano del Friuli

ore 16 (fino alle 19), Gallerie e Baluardo Donato tra Porta Udine e Porta Cividale

BALCANICS (musica balcanica)

Musica in loggia con apertura straordinaria delle gallerie sotterranee del Rivellino

ore 19, Loggia di Piazza Grande

MUSICANTI A BORDO (varie) da Bagnaria Arsa

ore 19, Borgo Cividale 3 e 14 (Nonna Pallina – Chez Papì)

UNDER TAKER’S 3.0 (pop) da Pavia di Udine

ore 20, Piazza Grande 4 (Risto Caffè Bonsai)

NEW AVONS (varie) da Aiello del Friuli

ore 20.30, Sala Civica di Jalmicco

BANDA CITTADINA DI PALMANOVA (repertorio bandistico) da Palmanova

ore 21, Borgo Cividale 3 e 14 (Nonna Pallina – Chez Papì)

UNDER FLOYD (rock progressive) da Pavia di Udine

ore 21, via Cavour 7 (La Tavernetta)

AREA 70 (musica italiana anni ‘70) da Premariacco

