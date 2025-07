Domani Ermal Meta a Palmanova Village per le Notti d’estate 2025

Appuntamento con le Summer Nights di Palmanova Village che coinvolgono il pubblico con la magia dello spettacolo dal vivo, con negozi, ristoranti e bar aperti fino a tardi e con speciali sconti per lo shopping serale.

Venerdì 18 luglio alle 21 salirà sul palco Ermal Meta , cantautore, compositore e polistrumentista dall’animo poetico che dopo aver concluso i concerti nei teatri, sta girando l’Italia per presentare il suo ultimo romanzo prima di iniziare il tour estivo che partirà dall’Albania, suo paese d’origine.

La formula della serata è quella di “Parole e Musica” in collaborazione con Radio Company: Ermal Meta verrà intervistato in diretta davanti al pubblico del Palmanova Village, alternando quindi le parole alle canzoni live, un modo più intimo e diverso per conoscere ed ascoltare da vicino il cantautore dal talento poliedrico.

Durante l’intervista si parlerà anche del suo libro e, per l’occasione, sarà possibile acquistare copie autografate presso la libreria Giunti al Punto del Palmanova Village. Le copie firmate sono in numero limitato e possono essere prenotate tramite contatto diretto con l’Info Lobby del Palmanova Village, via mail info@palmanovavillage.it o telefono +39 0432 837810.

Il concerto è gratuito ei negozi resteranno aperti fino alle 23, mentre bar e ristoranti fino a mezzanotte. La musica sarà garantita già dalle 18 con degli speciali djset, mentre lo shopping sarà imperdibile con i saldi estivi fino al -70% sul prezzo outlet.