Domani Flash Mob presso l’Ospedale di Latisana

L’Associazione Diritti del Malato ha organizzato per domenica 13 Aprile 2025 alle ore 17:00 presso il piazzale antistante l’Ospedale di Latisana una manifestazione per sollecitare politiche atte a contrastare il progressivo smantellamento dell’Ospedale e la compromissione del suo ruolo essenziale come presidio di urgenza per la Bassa Friulana.

Questa struttura rappresenta un pilastro fondamentale per la salute pubblica dell’intero territorio servito da ASUFC, e il suo indebolimento mette seriamente a rischio l’efficacia del Servizio Sanitario Pubblico.

Le attuali politiche di esternalizzazione dei servizi pubblici, invece di fornire un reale supporto all’ospedale, stanno aggravando la già critica situazione del personale, alimentando la fuga di professionisti e mettendo ulteriormente a rischio la tenuta del sistema sanitario locale. Anche tutte le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza medica e del Comparto denunciano quella che si ritiene una pericolosa deriva per il servizio sanitario pubblico del territorio.