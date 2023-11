Domani il previsto sciopero di 8 ore di Cgil e Uil contro la manovra del Governo e per una diversa politica economica e sociale

Si svolgeranno domani 24 novembre le 8 ore di sciopero indette da Cgil e Uil in continuità con con le manifestazioni di venerdì scorso. La mobilitazione di domani riguarderà i settori industriali. Nel mirino dei sindacato sotto lo slogan “Ora Basta” riguardano principalmente le politiche economiche del governo che in questi ultimi due anni, dicono sostanzialmente Cgil e Uil, hanno provocato una inflazione galoppante con il risultato che lavoratori e pensionati hanno lasciato per strada almeno il 15% del proprio potere d’acquisto. Sempre di più persone, anche lavoratori, fanno sempre di più fatica ad arrivare a fine mese per non contare le tematiche relative alla sanità che anche il Fvg vedono aspettare per mesi o addirittura anni una visita specialistica o un intervento. «Lavoratrici e lavoratori, dicono i sindacati, sono stufi e vogliono risposte, che non arrivano da questa finanziaria fatta di tagli. La mobilitazione va avanti finché non vedremo un cambio di politiche da parte del Governo. In provincia di Udine è previsto un presidio a Majano (9,30-10,30) davanti alla Snaidero.