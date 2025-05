Domani incontro in Regione per la consegna delle firme della petizione “no polo logistico” a Porpetto

Doamni, Mercoledì 21 maggio, una delegazione del Comitato “No Polo Logistico-Difendiamo il territorio” di Porpetto, accompagnata dal suo Presidente Roberto Movio, sarà presente presso la sede del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia per la consegna ufficiale delle firme raccolte per la petizione contro la proposta di realizzare un polo logistico nel Comune di Porpetto.

L’incontro con il Presidente del Consiglio Regionale Mauro Bordin è previsto per le ore 14.00. A partire dalle 13.00, i rappresentanti del Comitato saranno presenti in piazza Oberdan 6 a Trieste per illustrare i motivi della protesta e per consegnare una cartellina informativa con la documentazione che ricostruisce in modo approfondito tutta la vicenda. In questa occasione sarà anche comunicato il numero delle firme raccolte. Ad oggi, il progetto per la realizzazione di un polo logistico da 150.000 mq su un’area agricola di 30 ettari è stato fermato grazie alla decisa mobilitazione della comunità locale. La cittadinanza ha dimostrato una reazione forte e consapevole, riconoscendo l’insostenibilità della proposta edilizia per i potenziali impatti negativi a livello ambientale, sociale, economico e sanitario.

Con la presentazione delle firme, chiediamo alla Regione di ascoltare le nostre motivazioni atte a tutelare il territorio, la salute e il futuro delle nostre comunità.