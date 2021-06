Domani iniziativa on line de La Sinistra per Monfalcone, ospite Mimmo Lucano

Sabato 5 giugno, alle ore 10:00, La Sinistra (per Monfalcone) ha il piacere di invitare coloro che sono interessati all'incontro sulla piattaforma Zoom con Mimmo Lucano che ha accettato il nostro invito a parlare della sua esperienza di Sindaco di Riace nella Locride che l'ha visto protagonista di una piccola rivoluzione di modi di pensare e di vivere assieme tra cittadini autoctoni e immigrati.

Questo suo piccolo ma grande successo è stato ovviamente malvisto da chi poi l'ha trascinato in tribunale in una storia che non è ancora finita. Questo però ha di fatto troncato il suo percorso di sindaco e la ventata di modernità ed accoglienza fattiva e virtuosa che ha saputo far arrivare nel paese calabro. Modera l'incontro il giurista Sergio Caserta

Caserta nasce a Napoli. Ha svolto studi in materia giuridica ed economica, è stato dirigente di organizzazioni ed imprese cooperative, ora in pensione. Si è formato culturalmente nel PCI di Berlinguer ed è impegnato per il rinnovamento politico della sinistra, nell’ARS di Aldo Tortorella. Nel 2005 fu tra i promotori della rete “Unirsi” e successivamente di molteplici esperienze di attivismo civico e di solidarietà sociale.

Al termine del suo racconto Mimmo Lucano sarà felice di dialogare con i presenti e di rispondere alle domande, dando vita, si legge in una nota "ad una occasione di arricchimento personale e di speranza nel trovare una via possibile da applicare anche nella nostra comunità monfalconese tanto martoriata da politiche discriminatorie nei confronti di una parte della nostra cittadinanza".

L'evento si svolgerà con l'ausilio della piattaforma Zoom e sarà accessibile dal seguente Link:

https://us02web.zoom.us/j/88410069882

ID riunione: 884 1006 9882

L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook de La Sinistra