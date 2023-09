Domani la grande festa finale del Festival delle Dolomiti Friulane. Assaggi Passaggi Messaggi

Domani, domenica 24 settembre, si conclude il Festival Assaggi Passaggi Messaggi organizzato dalla Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane Cavallo e Cansiglio: tre giorni e cinquanta eventi in Valcellina, Val Tramontina e Val Colvera per vivere e conoscere la realtà delle Dolomiti Friulane.

Appuntamento con tantissimi eventi adatti a tutta la famiglia nei comuni di Erto e Casso, Barcis, Claut, Cimolais, Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, Frisanco e Meduno: visite guidate , escursioni sul ponte tibetano, passeggiate nella natura, trekking con agli animali, forest Bathing nella foresta del Prescudin per una connessione profonda con la natura, la caccia al tesoro per adulti e bambini, i corsi di cucina e ovviamente tutte le degustazioni con i prodotti del territorio, a partire dalla colazione ertana.

A Barcis, la grande festa di fine festival a Barcis : alle 9.45 nella terrazza di palazzo Centi, la conferenza aperta a tutti, dal titolo “Viaggio nelle malghe delle Dolomiti friulane: un ecosistema in continua evoluzione”.

A seguire il pranzo a Malga Valli con stand per degustare i prodotti d’eccellenza delle aree interne delle Dolomiti Friulane e alle 14.30 passeggiata speciale tra le Malghe , da Malga Valli a Malga Caolana con un bel percorso boschivo di circa 2,5 km verso una suggestiva radura.

Il programma del Festival Assaggi Passaggi Messaggi è consultabile sulla pagina Facebook e Instagram (@festivalapm) e scaricabile dal sito https://magnificamontagna.comunitafvg.it/

Il Festival è suddiviso in tre tipologie di esperienze, ovvero Assaggi , degustazioni di prodotti tipici e laboratori di cucina per scoprire il vero sapore delle valli, Passaggi , visite guidate ed escursioni naturalistiche, storiche e culturali per attraversare il territorio in tutta la sua bellezza, e, infine, Messaggi , esperienze insolite e inaspettate per chi ama mettersi in ascolto e lasciarsi sorprendere.