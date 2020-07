Domani Lectio Magistralis del prof. Carlo Cottarelli all’Executive MBA dell’Università di Udine

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Continuano le attività dell’Executive Master in Business Administration, nonostante la sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal COVID-19.

Sabato 4 luglio alle 11.00 è previsto un webinar con un relatore di primissimo piano al master dell’Ateneo friulano, organizzato con il patrocinio di Confindustria Udine.

La Lectio Magistralis del professor Carlo Cottarelli, che sarà introdotto dal Magnifico Rettore, Roberto Pinton, e dalla Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, ha l’obiettivo di fornire ai corsisti del Master ulteriori conoscenze, informazioni e aggiornamenti in vista della fase di ripresa successiva all’attuale crisi sanitaria ed economica.

Carlo Cottarelli è il direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica di Milano, visiting professor all’Università Bocconi, economista, editorialista, commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, direttore esecutivo nel Board del Fondo Monetario Internazionale, incaricato dal Presidente della Repubblica nel 2018 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e uno degli economisti più stimati nel nostro Paese.

L’Executive MBA dell’Università di Udine presenta un programma finalizzato allo sviluppo di profili professionali in grado di affrontare l’attuale scenario competitivo attraverso una solida cultura manageriale. Oltre alle lezioni, con docenti di chiara fama provenienti da prestigiose Università italiane e straniere, e alle testimonianze aziendali, i corsisti dell’EMBA UNIUD hanno l’opportunità di partecipare a Webinar con relatori di prestigio assoluto per acquisire una visione integrata e strategica della gestione d’impresa, sviluppando efficaci competenze manageriali.