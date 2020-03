Domani riunione del Consiglio regionale nell’Auditorium della sede di Udine. Si potrà garantire così spazio individuale a “norma”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Domani il consiglio regionale del Fvg si riunirà al mattino, in via del tutto straordinaria nell'Auditorium della sede di rappresentanza della Regione a Udine. Questo permetterà di rispettare le norme sanitarie posizionando i consiglieri a scacchiera, lasciando sempre una fila vuota, fornendo tutte le postazioni di liquido igienizzante e assicurando le stesse condizioni anche ai dipendenti impegnati nei lavori.

All'ordine del giorno il disegno di legge con le prime misure urgenti per fronteggiare i danni dell'emergenza Covid 19, approvato lunedì 9 dalla giunta. Nel provvedimento anche la possibilità che giunta e consiglio si riuniscano in teleconferenza in caso di emergenza. Proprio il consiglio era stato chiuso il 4 marzo sospendendo le sedute e sanificando gli spazi dopo la positività del consigliere Igor Gabrovec