Domani sulla terza rete RAI andrà in onda il nuovo video “Le voci del vento” realizzato da Arpa Fvg

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Domani (Domenica 8 novembre) alle ore 9.15 sulla terza rete RAI andrà in onda il nuovo video Le voci del vento prodotto dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG). La replica è prevista per mercoledì 11 novembre alle 21.20 su RAI3bis (canale 103 del digitale terrestre). Il video, realizzato in collaborazione con la mediateca Cinemazero di Pordenone per la regia di Tommaso Lessio, racconta in tre contesti differenti, da Trieste fino alla laguna e al mare, la particolare natura del vento sia da un punto di vista scientifico che da quello economico, culturale e sociale. I protagonisti sono nove personaggi molto diversi tra loro ma collegati da un comun denominatore, il vento, che ne influenza la vita e il lavoro. Da Rino Lombardi e dal suo piccolo ma affascinante museo della Bora di Trieste, a Roberto Vencato ex olimpionico, oggi velaio di successo, passando per l’esperto velista Berti Bruss con il suo progetto Dis-equality al fianco del suo compagno d’avventure, il velista cieco Egidio Carantini, fino a Pino Rosati presidente della Sartoria Sociale Lister che trasforma i “danni” della Bora, gli ombrelli rotti, in borse e altri oggetti. Attraverso la voce di Marino Cimigotto, pescatore di Marano Lagunare, e di Martino Zentilin, esperto di modellistica del vento e del moto ondoso in ambito navale, scopriremo poi come il vento costituisce una variabile fondamentale per l’attività economica. Nell’ultima parte il documentario, guidati dalle voci della Guardia Forestale Lavinia Garibaldi di Paularo e Andrea Maroè del Servizio Paesaggio e Biodiversità - Alberi Monumentali della Regione FVG, descrive la singolare natura del vento in montagna, da regolatore del bosco a soffio magico che trasporta suoni, profumi e storie antiche. Con “Le voci del vento” si conclude il trittico di Arpa FVG dedicato alla descrizione dei grandi fenomeni meteorologici, che ha consentito di realizzare nel 2014 “Le voci della pioggia” e nel 2016 “Le voci della neve”. L’anteprima de “Le voci del vento” si è tenuta sabato 10 ottobre in piazza Verdi a Trieste nell’ambito delle iniziative della 52^ Barcolana.

guarda il trailer del film https://vimeo.com/456473735