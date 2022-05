Domani taglio del nastro per l’edizione 2022 di Sapori Pro Loco

Entra nel vivo Sapori Pro Loco 2022, che torna dopo due edizioni annullate causa emergenza sanitaria: se oggi 14 maggio è in corso l'avvio della manifestazione a Villa Manin di Passariano di Codroipo, domani 15 maggio si partirà con il taglio del nastro ufficiale. Tra le autorità presenti anche il presidente nazionale delle Pro Loco - Unpli Antonino La Spina. Chioschi di 22 Pro Loco aperti dal mattino alle 10 fino a sera con 55 piatti tipici (compresi quelli preparati con prodotti locali a marchio Io sono Friuli Venezia Giulia) più vini e birre del territorio. Attesa anche per la premiazione del concorso letterario Jacum dai Zeis, la degustazione guidata di spumanti regionali Filari di Bolle, i laboratori per bimbi e le visite guidate nonché la serata di Miss Italia. Programma completo su www.saporiproloco.it. Nello Spazio Incontri, che quest'anno si trova sotto le volte della barchessa di Ponente a fianco di Villa Manin, si svolgeranno “originali” degustazioni guidate. Alle 16 degustazione guidata dei migliori spumanti regionali della Selezione Filari di Bolle con l'Associazione italiana Sommelier Friuli Venezia Giulia e la Pro Casarsa della Delizia. Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a turismo@prolocoregionefvg.it. Inoltre sempre allo Spazio incontri in programma insieme a Maravee Animazione per bambine e bambini il laboratorio in cui potranno imparare dalle 14 il mosaico. Usando le proprie mani, tessere colorate, e mettendoci impegno, fantasia e creatività i bambini realizzeranno un elaborato che porteranno a casa. Consigliato ai bambini dai 7 anni. Primo turno ore 14, secondo turno ore 14.30, terzo turno ore 15. Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a turismo@prolocoregionefvg.it Si svolgerà a Sapori Pro Loco la premiazione del concorso letterario internazionale Jacum dai Zeis con l'editoriale Il Friuli, il quale sarà l'appuntamento conclusivo della Setemane de Culture Furlane. Alle 18 nello Spazio Incontri. In occasione dei 100 anni dalla morte di Giacomo Bonutti, noto tra i friulani come “Jacum dai Zeis”, l’editoriale IL FRIULI ha promosso il concorso letterario per racconti umoristici, ispirati a quelli che – nella cultura popolare friulana – l’hanno sempre visto come protagonista di episodi leggeri e provocatori. Il concorso prevede una categoria per racconti in lingua friulana e una in lingua italiana a cui possono partecipare persone della Regione, dall’Italia e dall’estero. Il Concorso è in collaborazione con ARLeF, la Società Filologica Friulana e l’Università di Udine. Gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale del FVG, di Ente Friuli nel Mondo, dei comuni di Codroipo, Talmassons e Pocenia, UNPLI FVG APS-Comitato Regionale Pro Loco, Confartigianato e Confcommercio di Udine. È finanziato da BancaTer. Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a turismo@prolocoregionefvg.it Ci sarà anche la selezione regionale di Miss Italia con Miss Sapori Pro Loco alle 20.30 nell'Area spettacoli. L’appuntamento, valido per l’ottantatreesima edizione del concorso nazionale di bellezza, è organizzato dall’UNPLI FVG-Comitato Regionale Pro Loco in collaborazione con l’agenzia “modashow.it” e sarà presentato da Michele Cupitò. Verrà trasmesso in diretta su Telefriuli e vedrà le concorrenti protagoniste di una sfilata, coordinata da Paola Rizzotti, con body ufficiale del concorso ed abiti eleganti. Per l’occasione, poi, sul palco le candidate al titolo di “Miss Sapori Pro Loco” indosseranno moda vintage con costumi da bagno ed abiti degli anni ’50, ’60 e ’70 e le Pro Loco saranno protagoniste con le concorrenti che presenteranno i “piatti” tipici proposti nei vari stand assieme a presidenti o delegati delle varie associazioni. Due le madrine d’eccezione per l’appuntamento di domenica che hanno ben rappresentato la nostra Regione alle fasi finali di “Miss Italia 2021”: Elisa Molettieri, “Miss Friuli Venezia Giulia” in carica e prefinalista nazionale ed Erika Rebbelato, “Miss Sport Friuli Venezia Giulia”, classificatasi tra le prime sei alla finale nazionale di Venezia. La vincitrice di “Miss Sapori Pro Loco” parteciperà, poi, di diritto alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia”. Previsto anche un momento di conoscenza della natura, con una visita guidata al Parco delle Risorgive con il Corpo Forestale regionale (stazione di Coseano) al Parco delle Risorgive di Codroipo, oasi naturalistica di circa 40 ettari caratterizzata dal fenomeno dell’affioramento delle acque in olle e fontanai e dallo scorrere rapido delle rogge. Ritrovo presso il parcheggio adiacente il Campo Sportivo, da Via delle Acacie e Via Gradiscje. Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a turismo@prolocoregionefvg.it Con Erpac FVG visita guidata alla mostra Il Verde Alfabeto alle 16.30 nella barchessa di Levante. Appuntamento presso Ufficio IAT, piano terra, Barchessa di Levante. Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a turismo@prolocoregionefvg.it. Inoltre in piazza dei Dogi dalle 8 al tramonto torna l'esposizione d'arte En plein air in Villa a cura del Circolo Culturale Artistico Quadrivium di Codroipo. Sarà visitabile Villa Manin con i suoi spazi espositivi, i quadri parlanti e il parco secolare, la mostra Il Verde Alfabeto-Giardini e Parchi storici del Friuli Venezia Giulia e la mostra Poleârt dedicata agli Organi Zanin e curata dagli Operatori Volontari di Servizio Civile Universale. Inoltre eventi collaterali con visite guidate nel territorio del Medio Friuli dove saranno visitabili anche il Museo Civico delle Carrozze d'Epoca di San Martino di Codroipo, il Mulino Zoratto, il biotopo delle Risorgive di Flambro e Virco, la chiesa di San Lorenzo e gli altri luoghi storici di Varmo.

ENOGASTRONOMIA

Sono 55 i piatti tipici proposti dalle Pro Loco di Passariano, Morsano al Tagliamento, Precenicco, Valle di Soffumbergo, Glemona Gemona del Friuli, Saletto, Teor, Villa Vicentina, Ragogna, Manzano, Pantianicco, San Daniele, Villeuàrbe Villorba, Castrum Carmonis Cormòns, Pozzo, Pasian di Prato, Zompicchia, Rojale di Reana, Flaibano. Si va dai classici antipasti con formaggi e salumi locali agli gnocchi, ai famosi frico e prosciutto di San Daniele senza dimenticare piatti di carne, di pesce e i dolci del territorio come il tiramisù, solo per citare alcune delle proposte. In più le Pro Loco Buri Buttrio e Risorgive Medio Friuli Bertiolo cureranno l'Enoteca con i vini del Friuli Venezia Giulia selezionati alla Mostra Concorso Vini Doc Bertiûl tal Friûl di Bertiolo e alla Fiera regionale dei Vini di Buttrio. La Pro Loco Rivolto invece curerà il bar e birroteca regionale, con una selezione di birre artigianali del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’Associazione Artigiani Birrai del FVG.