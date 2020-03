Domani Teatro Pasolini di Cervignano Las Feminas In/Cjant riflessioni cantate e narrate sul multi-verso femminile

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Dopo la pausa forzata causata dall’emergenza Coronavirus e salvo nuove disposizioni, Euritmica comunica la ripresa della stagione musicale del Teatro Pasolini, giovedì 5 marzo alle 20,45, con un omaggio alla cultura e alla musica friulana attraverso l'incisiva performance vocale e strumentale dal titolo “Las feminas In/cjant”, riflessioni cantate e narrate sul multi-verso femminile, da un’idea di Claudio Pellizzari, con il quartetto formato da Nicole Coceancig, voce (che sostituisce Claudia Grimaz); Loris Vescovo, voce, chitarra; Leo Virgili, chitarra, trombone, percussioni e Valeria Liva, contrabbasso.

Nell’approssimarsi dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, Euritmica intende celebrare le donne, il loro inestimabile valore, il loro apporto in ogni ambito della vita pubblica e privata e ricordare le tante battaglie, che continuano purtroppo ancora oggi, per ottenere diritti che spesso appaiono scontati, come l’uguaglianza e le pari opportunità sul lavoro o per il contrasto alla violenza di genere.

Lo spettacolo, che sarà preceduto dalla proiezione del cortometraggio “7 Donne In Una”, un videoritratto collettivo di MikeMute, è un itinerario nell’altra metà del cielo che parte dalle melodie sospese delle villotte friulane, attraversa le parole della musica d’autore, ed arriva alla voce delle donne che vivono le loro storie nel presente, attingendo al repertorio popolare friulano e alla straordinaria eredità poetica del compianto Giorgio Ferigo.

Biglietti: 10€/ 8€/5€ (studenti) online su Vivaticket, nei punti vendita del circuito e alla biglietteria del Teatro (aperta anche prima dello spettacolo, dalle 19.30)

Prenotazioni: stampa@euritmica.it / Info: +39 0431 370273 www.teatropasolini.it e www.euritmica.it