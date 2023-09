Domenica 1 ottobre nel Salone del Parlamento del Castello la Festa dei nonni e dei nipoti

La premiazione del concorso “Nonno più” nel Salone del Parlamento e, a seguire, spettacoli e chioschi. Domenica 1 ottobre, dalle 10.30, andrà in scena la Festa dei nonni, tredicesima edizione, quest’anno arricchita da un richiamo particolare ai nipoti. A organizzarla la 50&Più, l’associazione degli over 50 aderente a Confcommercio. I premi del concorso, ricorda il presidente Guido De Michielis, saranno consegnati all’ex cestista Lorenzo Bettarini, all’ex saltatore con gli sci Leonardo De Crignis, oggi maestro di vita per i ragazzi nella sua Ravascletto, e a Stefano Toppano, fondatore di Oro Caffè. Premio “speciale” a Paola Del Din, eroina della Resistenza, oggi centenaria. Tra le premiazioni, l’esibizione del duo Barbara Errico (voce) e Andrea Castiglione (chitarra), quindi la presenza delle nipoti delle portatrici carniche. Dalle 11.30 alle 15, nel Colle del Castello, cibi, bevande, giocolieri e grande divertimento. Saranno presenti, tra gli altri, il vicepresidente vicario nazionale della 50&Più Sebastiano Casu, l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, l’assessore comunale al Sociale Stefano Gasparin e il vicepresidente della Fondazione Friuli Guido Nassimbeni.