Domenica 13 aprile passeggiata guidata “10mila passi di Salute” sul percorso di Amaro “A passo d’asino”

Domenica 13 aprile , nell’ambito del progetto “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di salute”, si terrà la passeggiata guidata ad Amaro lungo il percorso “ A passo d’asino ”.

Il ritrovo sarà alle 9.30 , nel parcheggio di via della Stazione, vicino al cartellone del progetto “FVG IN MOVIMENTO 10mila passi di Salute”. L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria, entro giovedì 10 aprile , scrivendo una mail a assistenza@comune.tolmezzo.ud.it (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Il progetto è realizzato in attuazione del “Piano regionale della prevenzione -Comunità attive”, progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di salute” (2019-2025), sostenuto dalla Regione FVG – Direzione centrale Salute, attuato da Federsanità ANCI FVG, in collaborazione con il Comune di Amaro e ASD “Sport&Fun”.

Il gruppo sarà guidato da istruttori laureati in Scienze motorie, coordinati da ASD “Sport&Fun” che cureranno anche la pratica di alcuni facili esercizi di attività fisica insieme a utili indicazioni per conduttori di gruppi di cammino/Walking leader, a cura del prof. Stefano Lazzer, coordinatore del Corso di Laurea magistrale in Scienze Motorie, Dipartimento Area Medica, Università di Udine.

Attualmente al progetto, avviato nel gennaio 2019, aderiscono ben 132 Comuni con 118 percorsi in tutta la regione. Oltre a fornire piacevoli occasioni per camminare in gruppo e scoprire le bellezze del territorio e dei suggestivi borghi, l’obiettivo è quello di promuovere e far nascere nuovi Gruppi di cammino (e valorizzare quelli esistenti), che sono invitati a segnalare le loro iniziative tramite mail al portale Invecchiamento attivo FVG https://invecchiamentoattivo.regione.fvg.it/it/

Il percorso di Amaro “A passo d’asino” , prende il nome dai tipici animali, un tempo utilizzato per il trasporto di materiali sulle strade di montagna, che si possono incrociare lungo il cammino, soprattutto nei pressi del campo sportivo. Non è raro incontrare anche altri animali: scoiattoli, ghiri, picchi verdi, upupa, fagiano, beccaccia. Nelle acque del laghetto del vecchio Mulino Rainis si trovano trote, cavedani, carpe, temoli e gamberi, mentre nella vegetazione è possibile vedere il fistione turco, il cormorano, il martin pescatore e l’usignolo. Tutta la camminata è dominata dal monte Amariana, la cui vetta si può raggiungere con il sentiero CAI 414, mentre in direzione di Campiolo si può raggiungere anche la cascata del torrente Favarinis.