Domenica 16 novembre – “Mattinata nell’arte” a Gradisca d’Isonzo

Prossimo evento locale organizzato dalla Delegazione FAI di Gorizia con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Gradisca d’Isonzo domenica 16 novembre. Si tratta di visite guidate alle mostre allestite in tre spazi espositivi del centro cittadino, tutte a breve distanza tra loro: “Triennale europea dell’incisione” – Casa Maccari, via Campagnola, 18, “Un secolo di disegno italiano” – SpazioLab, via Bergamas, 30, “Zigaina in dialogo” – Galleria Spazzapan, via Ciotti, 51.

Programma della mattinata:

– ritrovo dei prenotati presso l’ingresso di Casa Maccari alle ore 8.45

– ore 9.00 visita alla mostra della “Triennale europea dell’incisione” (durata 1h)

– ore 10.15 visita alla mostra “Un secolo di disegno italiano” (durata 1h)

– ore 11.30 visita alla mostra “Zigaina in dialogo” (durata 1h)

A conclusione delle visite guidate ci sarà la possibilità di visitare in autonomia la galleria d’Arte “La Fortezza” dove ci attenderanno alcuni dei fondatori della galleria, sarà anche possibile passeggiare tra le bancarelle del “Mercato dell’Antiquariato” che tradizionalmente si svolge ogni terza domenica del mese a Gradisca.

Iscrizione anticipata e obbligatoria entro il 13 novembre scrivendo a gorizia@delegazionefai.fondoambiente.it. Contributo di partecipazione da versare in loco: iscritti FAI 8,00 €

non iscritti FAI 12,00 €